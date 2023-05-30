В выходные дни будет ограничено движение по нескольким улицам города

3 и 4 июня на время забегов V Липецкого полумарафона будет ограничено движение в окрестностях реки Воронеж. Как сообщает администрация Липецка, ограничение вводится 3 июня в 21:00 и до 16:30 следующего дня на объездной дороге Петровского моста (от улицы Карла Маркса, 31 до улицы Маяковского) и улице Карла Маркса (от улицы Карла Маркса, 27 до улицы Карла Маркса, 30).4 июня с половины шестого утра до часа дня ограничение вводится по маршруту полумарафона: объездная дорога Петровского моста – улица Неделина (от объездной дороги до улицы Неделина, 4) – участок дороги от улицы 50 лет НЛМК до улицы Неделина – улица 50 лет НЛМК (от улицы 50 лет НЛМК, 31а до улицы Механизаторов).Ограничение не распространяется на автомобили оперативных служб.