Общество

сегодня, 13:56

В выходные дни будет ограничено движение по нескольким улицам города

5 1093
#дорожное движение
3 и 4 июня на время забегов V Липецкого полумарафона будет ограничено движение в окрестностях реки Воронеж. Как сообщает администрация Липецка, ограничение вводится 3 июня в 21:00 и до 16:30 следующего дня на объездной дороге Петровского моста (от улицы Карла Маркса, 31 до улицы Маяковского) и улице Карла Маркса (от улицы Карла Маркса, 27 до улицы Карла Маркса, 30).

4 июня с половины шестого утра до часа дня ограничение вводится по маршруту полумарафона: объездная дорога Петровского моста  – улица Неделина (от объездной дороги до улицы Неделина, 4) – участок дороги от улицы 50 лет НЛМК до улицы Неделина – улица 50 лет НЛМК (от улицы 50 лет НЛМК, 31а до улицы Механизаторов).

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Ограничение не распространяется на автомобили оперативных служб.

5 1093
#дорожное движение

Комментарии (5)

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Белка

5 минут назад
За город все пробеги. А людях вообще не думают.
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Ветеран

12 минут назад
Городом заниматься некогда, главное организовывать забеги и заезды.
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Да

44 минуты назад
Когда же это закончится?
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

45 минут назад
На конец марафон, а то расслабились спокойно ездить на работу привыкли, квест доберись до работы если работаешь по сменам.
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Лариса

47 минут назад
Достали! Больше сказать нечего...
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