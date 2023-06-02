Здоровье
14 минут назад
Больницу «Липецк-Мед» возглавил 29-летний Валерий Лихачев
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Юлия Агапова, возглавлявшая «Липецк-Мед» с сентября 2019 года, перешла на работу в городскую детскую больницу.
1 июня начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков представил коллективу ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» главного врача - Валерия Лихачева.
«Валерий Алексеевич родился в 1994 году. Образование получил в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело», закончил клиническую ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология». Имеет опыт организационной работы», - сообщает биографию нового главврача страница «Липецк-Мед» в соцсетях.
По данным GOROD48, возглавлявшая больницу с сентября 2019 года, Почетный гражданин Липецка Юлия Агапова переведена на должность заместителя главного врача липецкой городской детской больницы.
«Валерий Алексеевич родился в 1994 году. Образование получил в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело», закончил клиническую ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология». Имеет опыт организационной работы», - сообщает биографию нового главврача страница «Липецк-Мед» в соцсетях.
По данным GOROD48, возглавлявшая больницу с сентября 2019 года, Почетный гражданин Липецка Юлия Агапова переведена на должность заместителя главного врача липецкой городской детской больницы.
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