Здоровье

14 минут назад

Больницу «Липецк-Мед» возглавил 29-летний Валерий Лихачев

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#«Липецк-Мед»
Больницу «Липецк-Мед» возглавил 29-летний Валерий Лихачев

Юлия Агапова, возглавлявшая «Липецк-Мед» с сентября 2019 года, перешла на работу в городскую детскую больницу.

1 июня начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков представил коллективу ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» главного врача - Валерия Лихачева.

«Валерий Алексеевич родился в 1994 году. Образование получил в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело», закончил клиническую ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология». Имеет опыт организационной работы», - сообщает биографию нового главврача страница «Липецк-Мед» в соцсетях.

По данным GOROD48, возглавлявшая больницу с сентября 2019 года, Почетный гражданин Липецка Юлия Агапова переведена на должность заместителя главного врача липецкой городской детской больницы.

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#«Липецк-Мед»

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