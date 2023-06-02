В Липецке разграбили определенную под снос пятиэтажку

Сейчас дом на проезде Осеннем проезде — место развлечения детей и подростков, а также приют алкоголиков и наркоманов.

Пустующий с прошлого года аварийный пятиэтажный панельный дом 1962 года постройки на проезде Осенний, 2 разграбили мародеры. Случилось это в мае, после того, как с дома сняли охрану.— Тут такое творилось! Люди выносили из дома двери, окна, батареи, сантехнику, унитазы. Даже балконы отломали! — сказала GOROD48 жительница соседнего дома, которая была очевидцем происходящего.Из подъездов домов в первую очередь вырвали металлические двери. А уже потом вытащили все, что представляло хоть какую-то ценность. Дом буквально выпотрошили: под его стенами валяются детские тетрадки, мемуары о Великой Отечественной войне, табуретки... То, что не унесли — разбили. Украли даже чугунный канализационные люки — кто-то просто прикрыл колодцы остатками старой мебели.Сейчас здание на проезде Осеннем — место развлечения детей и подростков, а также приют алкоголикам и наркоманам.— Ребята, вы зачем туда идете? — спросил корреспондент GOROD48 у двух мальчишек, которые входили во второй подъезд.— У нас тут еще остались дела. И это — не для посторонних, — важно ответил один из школьников.Но почему со здания сняли охрану?Ответа на этот вопрос GOROD48 не получил. Пресс-служба городской администрации со ссылкой на формального хозяина здания, департамент ЖКХ, сообщила, что снос аварийного не возможен в связи с судебной тяжбой по реализации одной из квартир. Нам пообещали, что департамент ЖКХ скоро оградит дом сигнальной лентой, а при наличии средств установит вокруг него капитальное ограждение.Пятиэтажный панельный дом 1962 года постройки на проезде Осенний, 2 признали аварийным зимой 2020 года. Из-за угрозы внезапного обрушения хрущевку решили срочно расселить. Это было сделано в прошлом году. 47 собственников определенных под снос квартир решили переехать в новое жилье на другой конец города, в новостройки микрорайона «Победа», - из резервного фонда администрации области на это было выделено 217 млн рублей. Еще 10 собственников получили за свое жилье выкупную цену (на это было потрачено 25,3 млн рублей). Одну квартиру по заявлению ее владельца мэрия купила на вторичном рынке за 2,8 млн рублей.До получения нового жилья жильцы 14 квартир переселились в маневренный фонда муниципалитета, а владельцы еще 11 сняли жилье, расходы, на аренду которого возмещала городская администрация. Остальные вынужденные переселенцы нашли иные возможности для проживания.