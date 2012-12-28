Кристина Королёва – вторая в Кубке России

В одних из главных соревнований года Липецкую область представили аж три прыгуньи.

Липчанка Кристина Королёва заняла 2-е место в секторе для прыжков в высоту в Кубке России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.35-летняя спортсменка вновь продемонстрировала, что является одной из сильнейших «летающих женщин» страны. С планкой на отметках 175, 179, 183 см она справилась с первых попытках, немного забуксовала на высоте 186 см, которую взяла со второго раза. Затем были три попытки на высоте 189 см, но все – неудачные, хотя Кристина была близка к успеху.Единственной участницей, которой с третьей попытки покорились 189 см, оказалась Надежда Артюхина из Краснодарского края, которая и стала обладательницей Кубка России, Королёва вторая – 186 см, замкнула «тройку» призёров Дарья Чукшис из Челябинска – 183 см, по дополнительным показателям обошедшая считавшуюся одной из главных фавориток Наталью Спиридонову из Пскова, которая тоже прыгнула на 183 см.Всего на старт вышли 15 спортсменок, из них Липецкую область представляли трое. Полина Березнева заняла 12-е место – 175 см, Елена Шальнева – 12-е с результатом 170 см.