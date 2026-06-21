Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Происшествия
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26 минут назад
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Это провал! И в него на бульваре Шубина угодила машина
В Липецке, как в джунглях – опасность может подстеречь где угодно.
Как сообщили GOROD48 очевидцы, машина пыталась отъехать от одного из многоквартирных домов и в этот момент под нею «разверзлась твердь земная»: асфальт разошёлся и правое колесо угодило в провал.
В ДТП обошлось без пострадавших. По словам владельца авто, прибывшие сотрудники МЧС ничем не смогли помочь, хозяину машины пришлось самому вызывать и оплачивать эвакуатор, который достал транспортное средство из ямы.
Дыру в асфальте пока как смогли, так и заделали. Временно...
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