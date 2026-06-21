Это провал! И в него на бульваре Шубина угодила машина

В Липецке, как в джунглях – опасность может подстеречь где угодно.

Как сообщили GOROD48 очевидцы, машина пыталась отъехать от одного из многоквартирных домов и в этот момент под нею «разверзлась твердь земная»: асфальт разошёлся и правое колесо угодило в провал.









В ДТП обошлось без пострадавших. По словам владельца авто, прибывшие сотрудники МЧС ничем не смогли помочь, хозяину машины пришлось самому вызывать и оплачивать эвакуатор, который достал транспортное средство из ямы.













Дыру в асфальте пока как смогли, так и заделали. Временно...

Автомобиль «Омода С5» одним колесом сегодня провалилась под асфальт на бульваре Шубина в Липецке.