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223
26 минут назад
1

Это провал! И в него на бульваре Шубина угодила машина

В Липецке, как в джунглях – опасность может подстеречь где угодно.

Автомобиль «Омода С5» одним колесом сегодня провалилась под асфальт на бульваре Шубина в Липецке.

Как сообщили GOROD48 очевидцы, машина пыталась отъехать от одного из многоквартирных домов и в этот момент под нею «разверзлась твердь земная»: асфальт разошёлся и правое колесо угодило в провал.

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В ДТП обошлось без пострадавших. По словам владельца авто, прибывшие сотрудники МЧС ничем не смогли помочь, хозяину машины пришлось самому вызывать и оплачивать эвакуатор, который достал транспортное средство из ямы.

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Дыру в асфальте пока как смогли, так и заделали. Временно...
Провал
провалился асфальт
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Комментарии (1)

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Двор
17 минут назад
не парковка!!!
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