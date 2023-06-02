сегодня, 15:29
Бывшему главе Лебедянского района вменяют злоупотребление полномочиями и взятку кадастровыми работами
СК закончил расследование дела бывшего главы Лебедянского района Романа Панфилова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Сам Роман Панфилов вину не признал.
О результатах расследования сегодня сообщает пресс-служба СУ СК:
«С декабря 2020 года по июль 2021 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия незаконно, без проведения торгов, безвозмездно предоставил застройщику АО «Свой Дом» три земельных участка для строительства трех многоквартирных жилых домов, в которых администрация должна была приобрести 91 жилое помещение для граждан, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья. При этом дал незаконные указания сотрудникам администрации об увеличении размера авансирования по муниципальным контрактам с 20% до 90% от цены контракта. Зная о том, что работы по муниципальным контрактам в полном объеме не выполнены, обвиняемый лично подписал фиктивные акты выполненных застройщиком работ, на основании которых АО «Свой Дом» незаконно перечислено 44,4 млн рублей».
По данным следствия, за подписание фиктивных актов АО «Свой Дом» оплатило Роману Панфилову, строившему личный дом, геодезические, кадастровые и иные работы на 164 тысячи рублей. Эти услуги стали частью от оговоренной взятки на сумму в четыре миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении Романа Панфилова было возбуждено 21 февраля 2022 года, после доследственных действий СК, УФСБ и прокуратуры. 10 марта прошлого года суд отстранил Романа Панфилова от должности главы района.
Вину Роман Панфилов не признал.