Из аварийного дома на Осеннем проезде сегодня вывезли вещи жильцов

А рано утром в здании отключили газ.

Сегодня с утра из дома № 2 по Осеннему проезду грузчики выносили мебель. Атмосфера была нервозной. Люди опасаются, что у них ухудшатся жилищные условия.— Почему до сих пор тянули время! Как дочь с детьми в общежитии жить?! — возмущается Вера Ильина.— Всю мебель перевезем, когда жилье будет. Пока здесь оставляем, а сейчас забираем мелочь, — говорит Олег Фарафонов. Он перевозит жену и детей в свою квартиру.— Мы уже переехали в Казинку. Теперь будем ждать у моря погоды. Будут давать жилье — не будут? Пока все только в общих чертах рассказывают, — переживает Юрий Симаков.— В этом году обещают дать жилье. Временно переехали в деревню, сказали, что здесь будет охрана, — добавляет его жена Надежда Симакова.По данным городского департамента ЖКХ аварийный дом сегодня днем должны были практически полностью расселить. Не найден собственник только одной квартиры.В маневренный фонд администрации города переехали 16 семей, восемь семей сняли квартиры (муниципалитет обещает компенсировать эти траты), 35 семей разъехались по родственникам и знакомым.Напомним, в 2019 году в квартирах третьего подъезда дома № 2 на Осеннем проезде было выявлено смещение несущих конструкций и плит перекрытия. После многочисленных экспертиз состояние межэтажных перекрытий квартир № 41-57 в третьем подъезде оценили как аварийное. Дом признали подлежащим расселению.Сегодня же утром в доме начали отключать коммуникации (газа уже нет) и приваривать крепления для навесных замков, чтобы закрыть двери подъездов. После того, ка киз дома съедут последние жильцы входные двери закроют на замки, дом перейдет под охрану ЧОПа. Жильцы смогут попасть в свои квартиры в случае необходимости, показав паспорт.Некоторые жильцы плакали: жалко расставаться с соседями и уезжать из дома.— Покупать квартиры для жителей этого дома мы планируем как на первичном, так и на вторичном рынке. Оценочную стоимость произведет специализированная организация. Уже запрошены цены по предложениям на первичном рынке и от риэлторов на вторичном рынке, — рассказала заместитель председателя городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.Ирина Вербецкая пояснила, что пока никто из жителей аварийного дома не выразил желания получить за осталвенное жилье деньги деньги, все хотят получить взамен квартиры. Хотя передумать можно в любое время.— Мы планируем купить квартиры в этом году. Если по соглашению с собственниками жилье будет куплено на вторичном рынке, то люди переедут до конца года. Если собственники выберут покупку жилья на готовом рынке, то, возможно, это будет новостройка. Тогда новые квартиры люди получат в первом полугодии 2022 года, — добавила Ирина Вербецкая.На покупку жилья выделены 217 миллионов бюджетных рублей. Площадь всех помещений в аварийном доме составляет 2 503 квадратных метра. Теперь муниципалитет будет искать липчанам жилье. Кстати, жители могут найти себе подходящие квартиры такого же метража, как их бывшие, самостоятельно. После того, как всех обеспечат квартирами, дом снесут.