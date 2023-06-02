сегодня, 12:33
Человек-паук с проспекта Победы оказался иностранцем
29-летний гражданин Молдовы передан врачам. Его подруга стала подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, а двое ее детей помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
«31 мая в отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку поступили сообщения от жильцов многоквартирного дома о неадекватном поведении мужчины, криках и угрозах в одной из квартир. Прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции, совместно с сотрудниками регионального МЧС и очевидцами происшествия, удалось задержать молодого человека и передать врачам. Мужчина нуждался в медицинской помощи.
Сотрудниками полиции установлено, что нарушителем общественного порядка стал 29-летний иностранец, проживающий совместно с женщиной и её двумя несовершеннолетними дочерьми восьми и девяти. Все они являются гражданами иностранного государства», — так описывается произошедшее в официальном сообщении УМВД РФ по Липецкой области.
Сам дебошир сейчас находится в больнице. В отношении его 27-летней подруги составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Протокол уже направлен в суд.
Дети женщины и помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Со слов их матери, девочки не посещали школу и не были закреплены за лечебным учреждением.
Витек
Зачем