Происшествия

сегодня, 12:33

Человек-паук с проспекта Победы оказался иностранцем

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#дебош #наркотики
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29-летний гражданин Молдовы передан врачам. Его подруга стала подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, а двое ее детей помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

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Полицейские рассказали о том, чем закончилась история, случившаяся 31 мая на проспекте Победы. Напомним, тогда жилец дома №128 перемещался балконам, размахивал ножом, залезал в чужие квартиры, срывал с окон москитные сетки, периодически теряя предметы одежды. Его пытались остановить соседи, полицейские и спасатели, но поймать мужчину, который к этому времени был только в трусах,  удалось после того, как он свалился вместе с кондиционером на крышу коммерческого этажа здания. На крыше на него накинулись  разъярённые ущербом соседи.

«31 мая в отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку поступили сообщения от жильцов многоквартирного дома о неадекватном поведении мужчины, криках и угрозах в одной из квартир.  Прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции, совместно с сотрудниками регионального МЧС и очевидцами происшествия, удалось задержать молодого человека и передать врачам. Мужчина нуждался в медицинской помощи.

Сотрудниками полиции установлено, что нарушителем общественного порядка стал 29-летний иностранец, проживающий совместно с женщиной и её двумя несовершеннолетними дочерьми восьми и девяти. Все они являются гражданами иностранного государства», — так описывается произошедшее в официальном сообщении  УМВД РФ по Липецкой области.

Сам дебошир сейчас находится в больнице. В отношении его 27-летней подруги составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Протокол уже направлен в суд.

Дети женщины и помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Со слов их матери, девочки не посещали школу и не были закреплены за лечебным учреждением.

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#дебош #наркотики
5

Комментарии (2)

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Витек

48 минут назад
Мужик - легенда. Вся Россия про Липецк узнала. А все таки, если голые вначале были они с женой, то что за человек в черном пришел?
ответить

Зачем

49 минут назад
нам такие иностранцы ?
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