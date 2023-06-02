В Чаплыгинском районе горит усадьба Буниных - Кропоткиных

В селе Урусово сегодня загорелась усадьба первой русской поэтессы Анны Буниной .

В селе Урусово Чаплыгинского района пожарные тушат здание бывшей усадьбы Буниных-Кропоткиных.Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар в бесхозном строении на площади 80 кв. метров вспыхнул в восемь утра. Пострадавших нет. Усадьбу тушит одно отделение пожарных частей №16 и 20.Усадебный дом в Селе Урусово принадлежал семье Буниных, а позже был продан Кропоткиным. Здесь не раз гостил у деда революционер, теоретик анархизма, князь Петр Кропоткин. Рядом со зданием находится могила первой русской поэтессы Анны Буниной (1774-1829), которую называли русской Сафо. Писатель Иван Бунин говорил, что, скорее всего, Анна Бунина является его родственницей.В советское время и до 2018 года в усадебном доме располагалась средняя школа. После закрытия школы здание пустовало.Здание не является памятником культурного наследия, несмотря на то, что поострено в конце XVIII века.