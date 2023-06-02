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сегодня, 14:13

В Чаплыгинском районе горит усадьба Буниных - Кропоткиных

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#пожар #усадьба #Бунин #Кропоткин
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В селе Урусово сегодня загорелась усадьба первой русской поэтессы Анны Буниной .

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В селе Урусово Чаплыгинского района пожарные тушат здание бывшей усадьбы Буниных-Кропоткиных.

Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар в бесхозном строении на площади 80 кв. метров вспыхнул в восемь утра. Пострадавших нет. Усадьбу тушит одно отделение пожарных частей №16 и 20.

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Фото: VK.com

Усадебный дом в Селе Урусово принадлежал семье Буниных, а позже был продан Кропоткиным. Здесь не раз гостил у деда революционер, теоретик анархизма, князь Петр Кропоткин. Рядом со зданием находится могила первой русской поэтессы Анны Буниной (1774-1829), которую называли русской Сафо. Писатель Иван Бунин говорил, что, скорее всего, Анна Бунина является его родственницей.

В советское время и до 2018 года в усадебном доме располагалась средняя школа. После закрытия школы здание пустовало.

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Здание не является памятником культурного наследия, несмотря на то, что поострено в конце XVIII века.

Видео: VK.com
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#пожар #усадьба #Бунин #Кропоткин
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Комментарии (8)

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Патриот

6 минут назад
Воронежец, это вы ещё в Европе не были...
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Думаю

22 минуты назад
Кто то присмотрел участок.
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Гость

29 минут назад
Очередная вакханалия уровня района, печально…
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Да кому она нужна......

34 минуты назад
наша история? Сами себя уничтожаем
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Воронежец

39 минут назад
Татьяна, это вы ещё в Воронеже не были..
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Татьяна

46 минут назад
В Липецкой области как нигде все порушили и уничтожили. Сам Липецк это каменные джунгли
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Koммунист

49 минут назад
Значит, вместо неё построим корком партии
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Значит

53 минуты назад
Это кому то нужно.
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