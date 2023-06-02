В Липецкой области девятиклассник выбрал для сдачи испанский язык

Сегодня девятиклассники сдают иностранный язык.

2 и 3 июня более тысячи девятиклассников Липецкой области сдадут основной государственный экзамен по иностранному языку.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, самый популярный иностранный язык, среди тех, кто сдает экзамен – английский. На сдачу экзамена по этому языку зарегистрировались 1 175 человек. Знания по немецкому языку проверят девять девятиклассников, по французскому – семеро. Продемонстрировать знания по испанского языку решил всего один девятиклассник.



Результаты экзамена станут известны не позднее 15 и 16 июня.