Общество

17 минут назад

В Липецкой области девятиклассник выбрал для сдачи испанский язык

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#ГИА #школа
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В Липецкой области девятиклассник выбрал для сдачи испанский язык

Сегодня девятиклассники сдают иностранный язык.

2 и 3 июня более тысячи девятиклассников Липецкой области сдадут основной государственный экзамен по иностранному языку.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, самый популярный иностранный язык, среди тех, кто сдает экзамен – английский. На сдачу экзамена по этому языку зарегистрировались 1 175 человек. Знания по немецкому языку проверят девять девятиклассников, по французскому – семеро. Продемонстрировать знания по испанского языку решил всего один девятиклассник.

Результаты экзамена станут известны не позднее 15 и 16 июня.
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#ГИА #школа
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