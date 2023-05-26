Происшествия

20 минут назад

Похищение электронной сигареты записала камера видеонаблюдения

188
#грабёж
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Полиция устанавливает личность молодого человека, который подозревается в грабеже.

Вечером 5 мая в магазине по улице Доватора произошёл грабёж. Камера видеонаблюдения запечатлела, как молодой человек в кепке присутствии продавца сначала рассматривал электронную сигарету, а потом её похитил. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сумма ущерба составила около 3 000 рублей — это стоимость сигареты без НДС.

Приметы подозреваемого: на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров. Был одет в куртку оранжевого цвета, белую кепку, толстовку белого цвета.

Информацию о разыскиваемом лице можно конфиденциально сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Липецку, расположенный по адресу: Липецк, ул. Доватора, д.14 или по телефону дежурной части 8(4742)46-11-66, 8(4742)41-15-57, 02 или 112.
188
#грабёж
2

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