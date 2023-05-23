Здоровье

сегодня, 13:49

В Липецкой области циркулируют риновирусы и парагрипп

879
#ОРВИ #грипп #коронавирус
2
В Липецкой области циркулируют риновирусы и парагрипп

За неделю ОРВИ заболели 4 402 человека.

C 15 по 21 мая в Липецкой области зарегистрированы 75 случаев коронавируса, что на 24% ниже уровня предыдущей недели, и 4 402 случая ОРВИ (из них 3 случая гриппа В и 1 случай гриппа A(H3N2) — заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне предыдущей недели и не превышает расчетного эпидемического порога. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, количество выявляемых случаев коронавируса, гриппа и других ОРВИ продолжает снижаться.

Среди заболевших 55,7% — дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке зарегистрировано 3 125 случаев ОРВИ (из них 2 случая гриппа). Показатели заболеваемости, как и в целом по области, не превышают расчетного эпидемического порога (за исключением взрослых).

По результатам лабораторных исследований, доминируют риновирусы (32%), парагрипп (25%), 13-17% проб представлены метапневмовирусами и вирусами гриппа, по 4% проб представлены сезонными коронавирусами, адено-, бокавирусами и их сочетаниями.
879
#ОРВИ #грипп #коронавирус
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
7
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Липчанин сел на печку в бане: мужчина госпитализирован с глубокими ожогами
#ожог
Липчанин сел на печку в бане: мужчина госпитализирован с глубокими ожогами

33 минуты назад

Здоровье
Уже 721 человек пострадал от укусов клещей
#клещи
9
Уже 721 человек пострадал от укусов клещей

17.05.2023 13:44

Здоровье
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболелел 4 401 человек
#ОРВИ #грипп #коронавирус
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболелел 4 401 человек

17.05.2023 10:30

Здоровье
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по клещам
#клещи
10
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по клещам

12.05.2023 14:44

Здоровье
В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей
#клещи
12
В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей

10.05.2023 11:33

Здоровье
За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ
#ОРВИ #грипп #коронавирус
За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ

10.05.2023 10:32

Здоровье