В Липецкой области циркулируют риновирусы и парагрипп

За неделю ОРВИ заболели 4 402 человека.

C 15 по 21 мая в Липецкой области зарегистрированы 75 случаев коронавируса, что на 24% ниже уровня предыдущей недели, и 4 402 случая ОРВИ (из них 3 случая гриппа В и 1 случай гриппа A(H3N2) — заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне предыдущей недели и не превышает расчетного эпидемического порога. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, количество выявляемых случаев коронавируса, гриппа и других ОРВИ продолжает снижаться.



Среди заболевших 55,7% — дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке зарегистрировано 3 125 случаев ОРВИ (из них 2 случая гриппа). Показатели заболеваемости, как и в целом по области, не превышают расчетного эпидемического порога (за исключением взрослых).



По результатам лабораторных исследований, доминируют риновирусы (32%), парагрипп (25%), 13-17% проб представлены метапневмовирусами и вирусами гриппа, по 4% проб представлены сезонными коронавирусами, адено-, бокавирусами и их сочетаниями.