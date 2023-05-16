Два ЧОПа выиграли торги на охрану липецких школ благодаря заключенным «для вида» контрактам

Частным охранным организациям грозит возбуждение антимонопольных дел.

В начале этого года два ЧОПа выиграли торги на охрану школ Липецка на общую сумму 28 миллионов рублей благодаря тому, что ввели организатора конкурсов в заблуждение недостоверной информацией об опыте оказания охранных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.



Липецкое УФАС России выдало предупреждения частным охранным организациям о прекращении нарушения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган установил, что победу в конкурсах организации одержали благодаря договорам об оказании охранных услуг с одним и тем же строительным подрядчиком на сумму 857 миллионов рублей, которые в действительности заключили «для вида» и не исполняли. Тем самым фирмы обеспечили себе максимальные баллы по критерию опыта участников закупок, минимально снизив начальную стоимость контрактов.



За неисполнение предупреждений частным охранным организациям грозит возбуждение антимонопольных дел. Кроме того, материалы будут переданы в правоохранительные органы.