В Добринском районе продали «девятку», не получив денег

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В селе Ивановка Добринского района 20-летнего мужчину обманули при продаже «ВАЗ-21093». Как пишут «Добринские вести», на смотрины машины к потерпевшему приехали покупатель из другого региона и его знакомый из Добринского района.



Продавец и покупатель договорились на сумме в 18 000 рублей, покупатель перевел деньги на карту друга, чтобы тот в свою очередь перечислил необходимую сумму продавцу, и уехал на купленной машине.



Но деньги до прежнего хозяина машины так и не дошли. Знакомый решил оставить из себе, введя продавца в заблуждение, что деньги всё же перевел.



По данным паблика «Наша Добринка», в отношении 18-летнего мужчины из Добринского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы.