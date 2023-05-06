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В день прекращения мировой пандемии в Липецкой области от COVID умер один человек

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
В день прекращения мировой пандемии в Липецкой области от COVID умер один человек

Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил, что вирус не перестал представлять смертельную угрозу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вчера объявила об окончании пандемии коронавируса.

COVID перестал быть массовым бедствием на земле, но не исчез и не перестал убивать людей. Свидетельством тому свежая статистика о заразе от ресурса стопкоронавирус.рф. По его данным, в день отмены пандемии в регионе заболели 20 человек, троим потребовалась госпитализация. Выздоровели 14 пациентов, а одного врачи не сумели спасти: человек умер. С начала мая это уже 4-я жертва коронавируса в нашем регионе.

Всего с начала пандемии в Липецкой области заразились 183 376 человек, вылечились – 179 080. COVID медленно, но верно подбирается к своей 4-тясячной жертве, сейчас он официально свёл в могилу 3 989 липчан.

Вчера в РФ заболели 4 281 человек, попали в больницу 802, выздоровели 6 612. Не пережили этот день 33 россиянина.

Мировая пандемия была отменена 5 мая 2023 года, а объявлена – 11 марта 2020 года. Таким образом, пандемия продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

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