Общество

22 минуты назад

С 1 мая в России на 6,3% вырос тариф на услугу по передаче электроэнергии

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#тарифы
С 1 мая в России на 6,3% вырос тариф на услугу по передаче электроэнергии

Население это не затронет: тарифы на электроснабжение для физлиц вырастут только летом следующего года.

С 1 мая в России тариф на услугу по передаче электроэнергии вырос на 6,3%. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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- Липчанам можно не беспокоиться. В ФАС России специально уточнили, что граждан изменение тарифа не затронет. Ожидается, что тарифы для населения будут изменены только с 1 июля 2024 года, - сообщили GOROD48 в правительстве области.
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#тарифы

Комментарии (2)

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коммунист

11 минут назад
с 1Мая, по просьбе трудящихся
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ваха

11 минут назад
А всё в магазинах подорожает на 20-30%. И это никак на нас Не скажется анекдот
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