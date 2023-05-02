С 1 мая в России на 6,3% вырос тариф на услугу по передаче электроэнергии

Население это не затронет: тарифы на электроснабжение для физлиц вырастут только летом следующего года.

С 1 мая в России тариф на услугу по передаче электроэнергии вырос на 6,3%. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.- Липчанам можно не беспокоиться. В ФАС России специально уточнили, что граждан изменение тарифа не затронет. Ожидается, что тарифы для населения будут изменены только с 1 июля 2024 года, - сообщили GOROD48 в правительстве области.