Водитель «Датсуна» погиб в столкновении с «ГАЗом»

За три дня на дрогах области один человек погиб и девять пострадали.



Авария с погибшим произошла вечером 1 мая в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин – Каспий: столкнулись автомобили «Датсун» под управлением 38-летнего водителя и «ГАЗ» с 35-летним мужчиной за рулем. Смертельные травмы получил водитель «Датсуна».29 апреля в Липецком районе на дороге Ивово – Пружинки – Бруслановка – примыкание к автодороге Орел – Тамбов столкнулись мопед под управлением 16-летнего подростка и автомобиль «ЗАЗ» с 22-летним парнем за рулем. Водитель мопеда и его 16-летний пассажир доставлены в больницу.30 апреля в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Рено» 45-летнего водителя и «ГАЗ» под управлением 31-летнего мужчины. Травмы получили водитель «Рено» и 32-летний пассажир «ГАЗа», оба госпитализированы.В тот же день в Чаплыгинском районе на дороге Липецк – Чаплыгин в столкновении «Рено», которым управляла 75-летняя женщина, и «Лады Гранты» пострадали 33-летний водитель «Гранты» и его 32-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.Кроме того автоинспекторы зарегистрировали 31 аварию без пострадавших.