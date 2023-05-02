Происшествия

22 минуты назад

Водитель «Датсуна» погиб в столкновении с «ГАЗом»

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#авария #ДТП
Водитель «Датсуна» погиб в столкновении с «ГАЗом»

За три дня на дрогах области один человек погиб и девять пострадали. 

Авария с погибшим произошла вечером 1 мая в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин – Каспий: столкнулись автомобили «Датсун» под управлением 38-летнего водителя и «ГАЗ» с 35-летним мужчиной за рулем. Смертельные травмы получил водитель «Датсуна».

29 апреля в Липецком районе на дороге Ивово – Пружинки – Бруслановка – примыкание к автодороге Орел – Тамбов столкнулись мопед под управлением 16-летнего подростка и автомобиль «ЗАЗ» с 22-летним парнем за рулем. Водитель мопеда и его 16-летний пассажир доставлены в больницу.

30 апреля в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Рено» 45-летнего водителя и «ГАЗ» под управлением 31-летнего мужчины. Травмы получили водитель «Рено» и 32-летний пассажир «ГАЗа», оба госпитализированы.

В тот же день в Чаплыгинском районе на дороге Липецк – Чаплыгин в столкновении «Рено», которым управляла 75-летняя женщина, и «Лады Гранты» пострадали 33-летний водитель «Гранты» и его 32-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.

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Кроме того автоинспекторы зарегистрировали 31 аварию без пострадавших.
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#авария #ДТП

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