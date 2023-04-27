Происшествия
40 минут назад
Елецкому слесарю вменяют теракт: в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения
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В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога административных зданий, подозреваемый задержан.
Следственной частью следственного управления УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ «Террористический акт» в отношении 36-летнего ельчанина, который пытался поджечь здания районной администрации и районного суда.
Напомним, как ранее сообщил телеграм-канал «База», утром 25 апреля 36-летний слесарь «Елецводоканала» Юрий Безруков пришел к зданию администрации района, достал бутылку с зажигательной смесью и кинул ее в дом. После этого он попытался поджечь здание Елецкого районного суда. Перед этим слесарь записал невнятное видео, где непонятно у кого спросил: «Где мои деньги»? и «За мой счет живут».
«Личность злоумышленника установлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решение об избрании меры пресечения будет принято в ближайшее время», - рассказали в пресс-службе полиции.
Юрию Безрукову назначена медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость.
Ведется следствие.
Напомним, как ранее сообщил телеграм-канал «База», утром 25 апреля 36-летний слесарь «Елецводоканала» Юрий Безруков пришел к зданию администрации района, достал бутылку с зажигательной смесью и кинул ее в дом. После этого он попытался поджечь здание Елецкого районного суда. Перед этим слесарь записал невнятное видео, где непонятно у кого спросил: «Где мои деньги»? и «За мой счет живут».
«Личность злоумышленника установлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решение об избрании меры пресечения будет принято в ближайшее время», - рассказали в пресс-службе полиции.
Юрию Безрукову назначена медицинская экспертиза: она должна определить его вменяемость.
Ведется следствие.
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