Исследование: липчане становились банкротами на 27% чаще

Суды признали банкротами в I квартале 2023 года 719 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 27,3% больше, чем в I квартале 2022 года.

Годом ранее процедуру реализации имущества вводили в отношении 565 жителей Липецкой области. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков Единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс».



В целом по России в первом квартале 2023 года банкротами признаны 76 тысяч человек, их количество к тому же периоду 2022 года выросло на 40,3%. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с 1октября 2015 года по 31 марта 2023 года несостоятельными признаны 829 тысяч граждан. В Липецкой области с начала действия этой процедуры банкротами признаны 7078 человек.



По данным аналитиков «Федресурса» граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в I квартале 2023 года (94,8% - годом ранее). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,9% (была 3,8%), ФНС России – 0,5% (была 1,4%).



