сегодня, 11:23
В чаплыгинском бассейне выявлены серьёзные нарушения
Прокуратура Чаплыгинского района проверила соблюдение законности в деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» в Чаплыгине.
Так, в нарушение Федерального закона от 30.03.1999 № 452-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Гигиенических требований к устройству и эксплуатации и бассейнов не был организован производственно-лабораторный контроль за качеством воды, за работой приточно-вытяжной вентиляции; в помещениях имеются дефекты отделки стен и потолка, тумбочка для прыжков в воду сломана; сотрудники спортучреждения не проходили периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение; отсутствует списочный состав детей, посещающих плавательные секции, при этом не у всех детей имелись медсправки с разрешенем на посещение бассейна и др.
Допущенные нарушения стали основанием для возбуждения в отношении директора МБУ ДО ФОК «Лазурный» дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), а в отношении юридического лица - по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений).
В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений, выявленных в ходе прокурорской проверки.
Фото: mamsy.ru
нн
Мария
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