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В чаплыгинском бассейне выявлены серьёзные нарушения

3 721
#бассейн #нарушения
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В чаплыгинском бассейне выявлены серьёзные нарушения

Прокуратура Чаплыгинского района проверила соблюдение законности в деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» в Чаплыгине.

В ходе проверки выявлены серьёзные нарушения при эксплуатации плавательного бассейна, сообщают в прокуратуре Липецкой области.

Так, в нарушение Федерального закона от 30.03.1999 № 452-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Гигиенических требований к устройству и эксплуатации и бассейнов не  был организован производственно-лабораторный контроль за качеством воды,  за работой приточно-вытяжной вентиляции; в помещениях имеются дефекты отделки стен и потолка, тумбочка для прыжков в воду сломана; сотрудники спортучреждения не проходили периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение; отсутствует списочный состав детей, посещающих плавательные секции, при этом не у всех детей имелись  медсправки с  разрешенем на  посещение бассейна  и др.

Допущенные нарушения стали основанием для возбуждения в отношении директора МБУ ДО ФОК «Лазурный» дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), а в отношении юридического лица - по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений).

В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений, выявленных в ходе прокурорской проверки.

Фото: mamsy.ru



3 721
#бассейн #нарушения
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Комментарии (3)

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нн

15 минут назад
Могучий рывок, Ну а ты конечно главный специалист по бассейнам . Все знаешь, где сляпоно кое-как, а где убытки! Хотя близко ни к какому бассейну не подходил. У нас три бабки сидят около подъезда так вот они тоже "все знают" также как и ты! ,
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Мария

19 минут назад
Кто проверит городские бассейны. Нептун такой стал занюханный...,бассейн грязный. Молодые мамаши тащат туда своих крошечных детей, просто ужас.
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Могучий рывок

34 минуты назад
Королев понашлепал этих бассейнов в каждом районе и везде они в одинаковом состоянии, близком к аварийному. Всё разворовано и сляпано кое-как. А муниципалитеты только убытки терпят от содержания этих памятников колхозного скудоумия.
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