Здоровье

30 минут назад

В Липецкой области — первая жертва грибного сезона

1 564
#грибы #отравление
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В Липецкой области — первая жертва грибного сезона

64-летняя женщина отравилась строчками.

В Липецкой области появился первый в этом году человек, отравившийся грибами.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, 24 апреля туда была госпитализирована 64-летняя женщина из Добровского района, которая сама собрала и приготовила строчки.

Отведав первые грибы, пенсионерка почувствовала себя плохо.

Сейчас состояние женщины уже нормальное, но она продолжает лечение в стационаре.
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#грибы #отравление
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Комментарии (2)

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Animal planet.

3 минуты назад
У меня в холодильнике 3 банки грибов по 0,5. Родственники передают,хотя знают что я ем только шампиньоны,да и то редко. Вывод один,они издеваются. :) Полгода назад,поел грибов из банки,почти всю ночь не спал, чтобы не прозевать симптомы отравления. Ну их в лес,эти грибы.
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Александр

14 минут назад
Люди!!! Которые выкладывают фотографии с грибами в соцсетях... Вы хотя бы на следующий день напишите хоть что-нибудь в комментариях, а то ведь я переживаю...
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