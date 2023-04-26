Здоровье
30 минут назад
В Липецкой области — первая жертва грибного сезона
1 564
64-летняя женщина отравилась строчками.
В Липецкой области появился первый в этом году человек, отравившийся грибами.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, 24 апреля туда была госпитализирована 64-летняя женщина из Добровского района, которая сама собрала и приготовила строчки.
Отведав первые грибы, пенсионерка почувствовала себя плохо.
Сейчас состояние женщины уже нормальное, но она продолжает лечение в стационаре.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, 24 апреля туда была госпитализирована 64-летняя женщина из Добровского района, которая сама собрала и приготовила строчки.
Отведав первые грибы, пенсионерка почувствовала себя плохо.
Сейчас состояние женщины уже нормальное, но она продолжает лечение в стационаре.
1 564
Еще в рубрике
24.04.2023 17:02Здоровье
17.04.2023 14:06Здоровье
Animal planet.
Александр