В Липецкой области — первая жертва грибного сезона

64-летняя женщина отравилась строчками.

В Липецкой области появился первый в этом году человек, отравившийся грибами.



Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, 24 апреля туда была госпитализирована 64-летняя женщина из Добровского района, которая сама собрала и приготовила строчки.



Отведав первые грибы, пенсионерка почувствовала себя плохо.



Сейчас состояние женщины уже нормальное, но она продолжает лечение в стационаре.