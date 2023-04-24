«Липецк» провёл последний матч в суперлиге?

Последнее место оформлено, в мае нас ждут переходные матчи за сохранение прописки.

И третий матч плей-аута за 9-14 места в Екатеринбурге не задался у волейбольного клуба «Липецк». Соперницы из нижегородской «Спарты» сумели обыграть липчанок в трёх партиях.

Напомним, что «Спарта» была одним из всего лишь двух команд, у которой подопечные Андрея Смирнова сумели выиграть в текущем сезоне.

Матч 1-го круга в Нижнем Новгороде завершился в пользу нашей команды – 3:2, да и в ответной игре в Липецке дошло до тай-брейка, но там наши девчата уже уступили.

А в Екатеринбурге проиграли без вариантов. Первый сет 20:25, во втором вели – 9:5, но уступили – 15:25, лишь в третьем дали бой, но вновь мимо – 25:27.

Единственным игроком, набравшим у нас больше десятка очков, стала Ангелина Дементьева – 11. Елизавета Павлова принесла 7, остальные ещё меньше. У соперниц Елизавета Нестерова набрала 16 баллов за результативность.

По итогам плей-аута лучшей командой неожиданно оказалось подмосковное «Заречье-Одинцово», которое весь регулярный чемпионат шло на предпоследней строчке. Зареченки выиграли все три матча и в итоговой расстановке чемпионата России поднялись на 11-ю строчку. Следом расположилась «Спарта», а на предпоследнем 13-м месте оказалась «Уралочка», игры которой в родных стенах продолжает посещать 84-летний мэтр Николай Карполь. Однако на родном трафлексе «уралочки» сумели обыграть только «Липецк».

Наша команда при любом раскладе не ушла бы с последнего места, липчанкам нужно готовиться к переходным матчам за сохранение прописки в Суперлиги с сильнейшей командой Высшей лиги «А».

В «вышке» победителем регулярного чемпионата стала «Северянка» из Череповца, но ещё предстоит финальный турнир за 1-6 места.

Переходные игры пройдут до 3-х победы. Первые матчи 19 и 20 мая в Липецке, затем две игры на поле соперниц 24 и 25 мая. Если потребуется решающий пятый матч, то он состоится на нашей площадке 28 мая.