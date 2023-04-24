Общество

11 минут назад

Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят 25 апреля

145
#Борцов #похороны
Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят 25 апреля

Гражданская панихида начнется в Доме культуры Лебедяни во вторник в 9 часов утра

Стало известно время и место похорон скончавшегося депутата Госдумы Николая Борцова.

Как сообщили помощники депутата, гражданская панихида пройдёт 25 апреля в ДК Лебедяни на улице Ленина, 9, с 9-00 до 12-00. Отпевание состоится в Ново-Казанском соборе Лебедяни на улице Интернациональной, 9 с 12-15 до 13-30.

Похоронят Николая Борцова на старом Преображенском кладбище города Лебедянь.

О скоропостижной смерти Николая Борцова стало известно 23 апреля. Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. Еще в пятницу он был на работе, чувствовал себя хорошо.


145
#Борцов #похороны

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
11
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: как стать артистом и хитрые уловки работодателей при найме
#Сегодня в Липецке
5
Сегодня в Липецке: как стать артистом и хитрые уловки работодателей при найме

сегодня, 07:00

Общество
Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят на родине – в Лебедяни
#Борцов
13
Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят на родине – в Лебедяни

вчера, 19:54

Общество
В сентябре в Липецкой области пройдут выборы депутата Госдумы
#выборы #Борцов
8
В сентябре в Липецкой области пройдут выборы депутата Госдумы

вчера, 18:02

Общество
В районах Сырского рудника и Ниженки – завтра большое отключение холодной воды
#отключение воды
5
В районах Сырского рудника и Ниженки – завтра большое отключение холодной воды

вчера, 16:53

Общество
В Лебедяни скоропостижно скончался депутат Госдумы Николай Борцов
#Николай Борцов
116
В Лебедяни скоропостижно скончался депутат Госдумы Николай Борцов

вчера, 11:13

Общество
Завтра ЛГТУ снова останется без холодной воды
2
Завтра ЛГТУ снова останется без холодной воды

22.04.2023 13:39

Общество