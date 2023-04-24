Общество
11 минут назад
Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят 25 апреля
Гражданская панихида начнется в Доме культуры Лебедяни во вторник в 9 часов утра
Стало известно время и место похорон скончавшегося депутата Госдумы Николая Борцова.
Как сообщили помощники депутата, гражданская панихида пройдёт 25 апреля в ДК Лебедяни на улице Ленина, 9, с 9-00 до 12-00. Отпевание состоится в Ново-Казанском соборе Лебедяни на улице Интернациональной, 9 с 12-15 до 13-30.
Похоронят Николая Борцова на старом Преображенском кладбище города Лебедянь.
О скоропостижной смерти Николая Борцова стало известно 23 апреля. Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. Еще в пятницу он был на работе, чувствовал себя хорошо.
Как сообщили помощники депутата, гражданская панихида пройдёт 25 апреля в ДК Лебедяни на улице Ленина, 9, с 9-00 до 12-00. Отпевание состоится в Ново-Казанском соборе Лебедяни на улице Интернациональной, 9 с 12-15 до 13-30.
Похоронят Николая Борцова на старом Преображенском кладбище города Лебедянь.
О скоропостижной смерти Николая Борцова стало известно 23 апреля. Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. Еще в пятницу он был на работе, чувствовал себя хорошо.