Удары металлической трубой по голове оказались для 45-летнего ельчанина смертельными

Поход в гости закончился трагически.

Елецкий городской суд до 18 июня арестовал 35-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом GOROD48 рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, знакомые мужчины вместе выпивали на территории дома подозреваемого. В какой-то момент возник конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес своему 45-летнему гостю удары металлической трубой по голове.



От полученных травм 45-летний мужчина впоследствии скончался.