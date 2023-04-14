В автобусе 37-го маршрута умер пассажир

Мужчине было 47 лет.

Вчера вечером на остановке «Железнодорожный вокзал» в салоне автобуса 37-го маршрута стало плохо пассажиру. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала его смерть.



— По данному факту управлением МВД по Липецку начата проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



