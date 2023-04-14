Происшествия

41 минуту назад

В автобусе 37-го маршрута умер пассажир

1 974
#общественный транспорт
В автобусе 37-го маршрута умер пассажир

Мужчине было 47 лет.

Вчера вечером на остановке «Железнодорожный вокзал» в салоне автобуса 37-го маршрута стало плохо пассажиру. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала его смерть.

— По данному факту управлением МВД по Липецку начата проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

1 974
#общественный транспорт

Комментарии (3)

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Гость.

3 минуты назад
Наверное перенервнечел пока дождался своего автобуса?
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Гостья1

27 минут назад
Молодые уходят так рано.. Прискорбно.Соболезнуем родным.
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