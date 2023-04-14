Происшествия
41 минуту назад
В автобусе 37-го маршрута умер пассажир
Мужчине было 47 лет.
Вчера вечером на остановке «Железнодорожный вокзал» в салоне автобуса 37-го маршрута стало плохо пассажиру. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала его смерть.
— По данному факту управлением МВД по Липецку начата проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
— По данному факту управлением МВД по Липецку начата проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Гость.
Гостья1