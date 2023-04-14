Происшествия

сегодня, 10:17

После столкновения с «Рено» «ГАЗель» врезалась в столб

4 1049
#ДТП
1

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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В Липецке в районе Коксохима сегодня утром столкнулись автомобили «Рено» и «ГАЗель», после чего «ГАЗель» врезалась в столб.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, на номер «02» сообщения от участников ДТП не поступало.

По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших, авария была оформлена по европротоколу.
4 1049
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Эх

16 минут назад
а как же столбик? ему то хоть оказали первую помощь?
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Я

18 минут назад
какой европротакол? там что у одного, что у другого стоимость ушерба превышает стоимость выплат по европротаколу, скорее кто то из водил в банк побежал кредит оформлять
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Я

19 минут назад
На другом видео авто с гайками стояло уже
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Ч

сегодня, 10:31
Куда спешили ? ....
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