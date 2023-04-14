После столкновения с «Рено» «ГАЗель» врезалась в столб

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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В Липецке в районе Коксохима сегодня утром столкнулись автомобили «Рено» и «ГАЗель», после чего «ГАЗель» врезалась в столб.



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, на номер «02» сообщения от участников ДТП не поступало.



По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших, авария была оформлена по европротоколу.