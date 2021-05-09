Мемориал на братской могиле в Липецке к 9 мая не сдан

Строители говорят, что помешали дожди

Мемориал на Сокольском кладбище в Липецке, воздвигнутый в конце 60-х годов в память похороненных здесь бойцов умерших в липецких госпиталях, реконструируется с февраля этого года. Срок его сдачи – 1 мая. Но строители в срок не уложились.Как сообщил GOROD48 индивидуальный предприниматель Сергей Истомин, помешали дожди, которые шли как раз в момент укладки плитки.- Даже сегодня мы всю ночь работали на объекте, при нормальной погоде к утру 9 мая плитку бы уложили, но пошел дождь и плитка «поплыла». И так было не раз, - рассказала подрядчик.По его словам, доделывать осталось совсем немного – отшлифовать архитектурный бетон и вырезать фреску скорбящей матери. Монтаж плит с фамилиями захороненных в братских могилах происходит в данный момент.- По заверениям представителей подрядной организации, работы здесь должны были завершить ко Дню Победы. Однако сейчас выполнено около 60% от общего объема работ – рабочие продолжают возводить подпорную стену, на которой разместят имена погибших в годы войны солдат. При этом им еще предстоит установить здесь фреску с изображением Скорбящей матери и гранитную плиту с красной звездой. А также выполнить в плитке пространство вокруг и смонтировать ступени, ведущие к мемориалу. Городским управлением строительства подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, по завершении работ ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в мэрии Липецка.