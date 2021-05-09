Общество

51 минуту назад

Мемориал на братской могиле в Липецке к 9 мая не сдан

15 1178
#мемориал #Сокольское кладбище
Мемориал на братской могиле в Липецке к 9 мая не сдан

Строители говорят, что помешали дожди

Мемориал на Сокольском кладбище в Липецке, воздвигнутый в конце 60-х годов в память похороненных здесь бойцов умерших в липецких госпиталях, реконструируется с февраля этого года. Срок его сдачи – 1 мая. Но строители в срок не уложились.

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Как сообщил GOROD48 индивидуальный предприниматель Сергей Истомин, помешали дожди, которые шли как раз в момент укладки плитки.

- Даже сегодня мы всю ночь работали на объекте, при нормальной погоде к утру 9 мая плитку бы уложили, но пошел дождь и плитка «поплыла». И так было не раз, - рассказала подрядчик.

По его словам, доделывать осталось совсем немного – отшлифовать архитектурный бетон и вырезать фреску скорбящей матери. Монтаж плит с фамилиями захороненных в братских могилах происходит в данный момент.

- По заверениям представителей подрядной организации, работы здесь должны были завершить ко Дню Победы. Однако сейчас выполнено около 60% от общего объема работ – рабочие продолжают возводить подпорную стену, на которой разместят имена погибших в годы войны солдат. При этом им еще предстоит установить здесь фреску с изображением Скорбящей матери и гранитную плиту с красной звездой. А также выполнить в плитке пространство вокруг и смонтировать ступени, ведущие к мемориалу. Городским управлением строительства подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, по завершении работ ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в мэрии Липецка.

15 1178
#мемориал #Сокольское кладбище

Комментарии (15)

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13

3 минуты назад
Ничего нового наша АДминистрация не уважает не память, не людей.... ПОЗОР
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Сергей

5 минут назад
Стыд и Позор!!! Ничего святого не осталось!!! Во времена СССР за такое сняли с должности!!! ( Как минимум)
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Сергей

7 минут назад
;), Вот анекдот то))))
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Сергей

7 минут назад
Мысливец, А будет ещё хуже....
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Сергей

8 минут назад
статик, ПОДДЕРЖИВАЮ! Одно бла бла бла....
ответить

Сергей

10 минут назад
Татьяна, ПОДДЕРЖИВАЮ!
ответить

Сергей

11 минут назад
Что же Уваркина не поскупилась и не обустроила навес над мемориалом.... Её доход вполне это позволяет сделать...
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Мысливец

11 минут назад
Бизнес и ни какой нравствености власти и исполнителя , как поклониться их подвигу
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;)

16 минут назад
любопытный, у неё всё под личным контролем:)))
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Татьяна

18 минут назад
Зато Николая Можайского успели. Стараниями уваркиной и артамонова...тьфу!
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