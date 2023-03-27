Общество
27 минут назад
Мемориал на сокольском кладбище должны реконструировать к 1 мая
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Символ мемориала — Скорбящую мать выполнят в виде барельефа, а не гравировки, как было раньше.
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Скульптор Андрей Сулин сейчас работает над барельефом, который должны установить на мемориале сокольского кладбища. Это модель в натуральную величину — два метра на метр 70 сантиметров. Потом по ней сделают гипсовую форму, в которую отольют барельеф из полимерных материалов.
— Нелегко влезть в шкуру автора советского времени. Когда я начал лепить, понял насколько это серьезная и сложная была работа при кажущейся простоте. Надеюсь, что сокольцы оценят восстановление памятника, который грел им душу, — говорит Андрей Сулин. Липчанам он знаком по скульптурам «Фотограф» у Нижнего парка и памятнику Пантелеймону Целителю у областной больницы.
Напомним, мемориал на сокольском кладбище был отремонтирован в 2021 году. Новый вариант образа Скорбящей матери подрядчик выполнил в виде гравировки, что вызвало недовольство сокольцев. Разразился скандал, в который вмешалась прокуратура.
«Учитывая многочисленные обращения общественности, было принято решение вернуть мемориальному комплексу исторический облик — смонтировать скульптурную композицию из барельефа и надписи «Вечная слава героям» с золотым покрытием, табличку с информацией о братской могиле», — заявила в конце прошлого года мэрия.
Если раньше на мемориале были 103 фамилии умерших от ран в госпиталях Липецка и захороненных в братской могиле бойцов Великой Отечественной, то теперь на памятнике планируется разместить 313 фамилий с именами жителей Сокола, погибших в годы войны, рассказал директор МУП «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин. Причем несколько плит останется пустыми, чтобы, в случае появления новой информации, добавить фамилии героев. Эта работа должна завершиться к 1 мая.
— Нелегко влезть в шкуру автора советского времени. Когда я начал лепить, понял насколько это серьезная и сложная была работа при кажущейся простоте. Надеюсь, что сокольцы оценят восстановление памятника, который грел им душу, — говорит Андрей Сулин. Липчанам он знаком по скульптурам «Фотограф» у Нижнего парка и памятнику Пантелеймону Целителю у областной больницы.
Напомним, мемориал на сокольском кладбище был отремонтирован в 2021 году. Новый вариант образа Скорбящей матери подрядчик выполнил в виде гравировки, что вызвало недовольство сокольцев. Разразился скандал, в который вмешалась прокуратура.
«Учитывая многочисленные обращения общественности, было принято решение вернуть мемориальному комплексу исторический облик — смонтировать скульптурную композицию из барельефа и надписи «Вечная слава героям» с золотым покрытием, табличку с информацией о братской могиле», — заявила в конце прошлого года мэрия.
Если раньше на мемориале были 103 фамилии умерших от ран в госпиталях Липецка и захороненных в братской могиле бойцов Великой Отечественной, то теперь на памятнике планируется разместить 313 фамилий с именами жителей Сокола, погибших в годы войны, рассказал директор МУП «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин. Причем несколько плит останется пустыми, чтобы, в случае появления новой информации, добавить фамилии героев. Эта работа должна завершиться к 1 мая.
2 167
Гость
За счёт той же общественности ,не за свои же