Происшествия

сегодня, 14:52

13-летняя девочка упала в лестничный пролет заброшки на улице Полиграфической

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#падение с высоты #незавершенное строительство
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13-летняя девочка упала в лестничный пролет заброшки на улице Полиграфической

У школьницы — переломы конечностей и сотрясение мозга.

В областную детскую больницу доставлена 13-летняя девочка, получившая тяжелые травмы при падении в лестничный пролет долгостроя на улице Полиграфической, 16. По данным врачей, девочка упала с 4-метровой высоты. У школьницы диагностированы переломы конечностей, сотрясение головного мозга, ушибы.

— Прокуратура Советского района Липецка уже не раз обращала внимание собственника недостроя на необходимость охраны здания. В последний раз это было в апреле, когда на GOROD48 опубликовали видеозапись, на которой видно, как по крыше здания бегают дети. Проверками установлено, что объект длительное время не эксплуатируется. После нашего обращения в суд собственники здания оградили объект, однако, как показывает жизнь, принятых мер было недостаточно. Здание находится в заброшенном состоянии, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием «обязать собственников незавершенного строительства выполнить мероприятия по воспрепятствованию свободному доступу на объект посторонних лиц».
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#падение с высоты #незавершенное строительство
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Комментарии (6)

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Член

10 минут назад
В Липецке спорт на уровне дна. Любое искуство уровень дно. О каких тут правильных детях идёт речь?
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Мудрый Восток говорит

18 минут назад
Не критикуйте чужое прошлое. Вы не знаете своего будущего.
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911

19 минут назад
Липчанка, не гневите Бога. Ваша правильная дочь ещё может преподнести много сюрпризов.
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Патриот

22 минуты назад
Поколение Тиктока, чё... Девчонке скорейшего выздоровления.
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Липчанка

32 минуты назад
Вырастила дочь...она у меня не бегала по заброшкам...читала книги занималась спортом общалась с хорошими друзьями Правильное воспитание видимо получала
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Отец

45 минут назад
Дай бог девчонке поправиться без серьёзных последствий, сочувствую родителям
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