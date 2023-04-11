Происшествия
сегодня, 14:52
13-летняя девочка упала в лестничный пролет заброшки на улице Полиграфической
У школьницы — переломы конечностей и сотрясение мозга.
В областную детскую больницу доставлена 13-летняя девочка, получившая тяжелые травмы при падении в лестничный пролет долгостроя на улице Полиграфической, 16. По данным врачей, девочка упала с 4-метровой высоты. У школьницы диагностированы переломы конечностей, сотрясение головного мозга, ушибы.
— Прокуратура Советского района Липецка уже не раз обращала внимание собственника недостроя на необходимость охраны здания. В последний раз это было в апреле, когда на GOROD48 опубликовали видеозапись, на которой видно, как по крыше здания бегают дети. Проверками установлено, что объект длительное время не эксплуатируется. После нашего обращения в суд собственники здания оградили объект, однако, как показывает жизнь, принятых мер было недостаточно. Здание находится в заброшенном состоянии, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием «обязать собственников незавершенного строительства выполнить мероприятия по воспрепятствованию свободному доступу на объект посторонних лиц».
— Прокуратура Советского района Липецка уже не раз обращала внимание собственника недостроя на необходимость охраны здания. В последний раз это было в апреле, когда на GOROD48 опубликовали видеозапись, на которой видно, как по крыше здания бегают дети. Проверками установлено, что объект длительное время не эксплуатируется. После нашего обращения в суд собственники здания оградили объект, однако, как показывает жизнь, принятых мер было недостаточно. Здание находится в заброшенном состоянии, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием «обязать собственников незавершенного строительства выполнить мероприятия по воспрепятствованию свободному доступу на объект посторонних лиц».
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