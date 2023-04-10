В Липецкой области оборот производства автомобилей вырос в… 3 595 раз по сравнению с прошлым годом!

Статистики объясняют этот парадокс работой краснинского завода «Моторинвест».

Липецкстат опубликовал доклад об итогах социально-экономического развития области за первые два месяца года. В докладе есть строчка, которая может свести с ума любого липчанина: у нас в январе-феврале оборот «производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» вырос в… 3 595 раз по сравнению с прошлым годом!Этот факт в Липецкстате объяснили работой краснинского завода «Моторинвест». Завод, на котором выпускают две модели китайских автомобилей, еще не существовал в начале прошлого года и заработал осенью. Этим и объясняется столь феноменальный рост отгруженной им продукции.— В январе-феврале этого года мы продали около 2500 автомобилей собственной сборки, — сообщил GOROD48 Сергей Мамонтов, заместитель гендиректора по производству ООО «Моторинвест».Автопроизводство в регионе представлено также липецким заводом малых коммунальных машин, а прицепов и полуприцепов — липецким ООО «Прицепцентр».В целом индекс промышленного производства в регионе в январь-феврале по сравнению с соответствующим периодом 2022 года упал на 0,7%. В минусах — металлургия (- 0,5%), обрабатывающие производства (- 0,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева (- 2,3%), добыча полезных ископаемых (- 3,2%), производство электрического оборудования (- 4,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (- 11,3%), производство табачных изделий (- 12,7%), производство лекарственных средств (- 17,5%), производство машин и оборудования (- 18%), производство химических веществ и химических продуктов (- 29,2%), производство кожи и изделий из нее (- 32,9%), производство готовых металлических изделий (- 38,7%), производство мебели (- 39,1%).В плюсах — производство напитков (0,2%) и текстильных изделий (0,2%), одежды (13,4%), пищевых продуктов (14%), бумаги и бумажных изделий (23,1%).Объем производства сельхозпродукции всеми производителями (с учетом фермеров и личных подсобных хозяйств) в январе-феврале превысил 12,3 млрд рублей, что, впрочем, ниже на 5,4%, чем в первые два месяца прошлого года.За первые два месяца объем работ в сфере строительства составил 8,6 млрд рублей, или 94,1% к уровню января-февраля 2022 года. Населением за счет собственных и заемных средств построено 105,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 67,5% от общего объема жилья, введенного в январе-феврале 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года ввод индивидуального жилья увеличился на 25,5 тыс. кв. метров, или на 31,9%.Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах в январе составил 12,3 млрд рублей (248 организаций получили прибыль в размере 13,9 млрд рублей, а 137 — убыток на сумму 1,6 миллиарда). Кредиторская задолженность на конец января составила 348,5 млрд рублей, из нее просроченная — 10,6 миллиарда. Дебиторская - 347,8 млрд рублей, из нее просроченная — 7,7 миллиарда.По кредитам банков и займам у регионального бизнеса сложилась задолженность, превышающая 544,7 млрд рублей.