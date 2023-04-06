Общество

44 минуты назад

Липецкая вечЁрка: отключения горячей воды, мангальная зона в Молодежном и новая школа в «Елецком»

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#вечЁрка #опрессовка #благоустройство #школа
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Липецкая вечЁрка: отключения горячей воды, мангальная зона в Молодежном и новая школа в «Елецком»

Сегодня, 6 апреля, компания «Квадра» почти определилась с тем, в каких районах города в первую очередь отключат горячую воду, в Молодежном парке построят мангальную зону, и стало известно, что правительство области выделило деньги на строительство школы в микрорайоне «Елецкий».

Сегодня энергетики подкинули неприятную новость. Уже скоро в Липецке начнутся отключения горячей воды на время испытаний сетей. Первыми  под отключения попадут жители центра Липецка и Карьера. Дело за малым, ждут отмашки от  мэра Евгении Уваркиной, она должна подписать постановление об окончании отопительного сезона. В администрации пока остановились на дате 12 апреля, но она может измениться, если похолодает.

— Так судя по прогнозу погоды, пока ещё среднесуточная температура 5-6 градусов. Какое может быть отключение? Опять потом будут все мёрзнуть и болеть, — возмутилась Мила.

— Мила, надо попросить Евгению Юрьевну. чтобы она лично вас хотя бы на недельку оставила за себя поработать. Уж вы бы нарулили! Утром просыпаемся, а город утопает в зелени, вымыт с шампунем. Дороги, как яйцо, гладкие и ровные. Парковки, детские площадки — по последнему слову техники. Мусора ноль, сам перерабатывается и утилизируется, в воздухе пахнет розами, горожане красивые и счастливые, вежливые и воспитанные, расшаркиваются и раскланиваются друг перед другом, обнимаются. Общественный транспорт весь в коврах белого цвета, окна сияют, подъезжает ежеминутно и по одному пассажиру перевозит, водитель выдаёт кофе и бублик и радостно целует каждого пассажира. Мужчины дарят всем женщинам цветы, а детям мороженое. В общем, я уже сама хочу за вас проголосовать. Недельку пожить в мире утопии. Но вы ведь сможете, вы же лучше и умнее, всех этих неумех из администрации, сумеете из г… .сделать жемчужину, — ответила ей Горожанка.

— Это как-то объясняется? Почему в Москве отключают раз и то не более двух недель? Там же тоже гидравлические испытания, да и сети, не сравнить с нашими по протяженности. А у нас два раза и после прицепом ещё на две недели, и никто не в курсе и даже объяснений этому нет. Да испытания делают в последним дни за три-пять дней до включения, так как рваться трубы начинают именно в это время, — задал, похоже, риторический вопрос читатель.

В Молодежном парке появится мангальная зона. Она будет состоять из 15 площадок для запекания мяса и овощей на открытом пламени, которые отсыплют галькой. Также там установят бетонные столы для приготовления пищи, скамейки и навесы для защиты от солнца. Работы уже начались, правда, вот незадача, сделать их должны к 1 сентября. А так хотелось летом на шашлычок…



Помимо мангальной зоны в парке проложат асфальтированные велодорожки, установят освещение и смонтируют детскую игровую площадку. Пока же там все разворотили автомобилями, как служебными грузовиками, так и личными легковушками.



Стоит добавить, что в мэрии появилась стратегия пяти шагов, которая предполагает бережное отношение к территории города.

В микрорайоне «Елецкий» наконец-то построят новую школу. Стройку должны закончить к 1 сентября 2024 года. Школа станет самой большой в городе — на 1 224 места. Новая школа появится на территории района «Елецкий Лайт», неподалеку от магазина «Леруа Мерлен». Существующая школа, на 800 мест, уже трещит по швам, дети фактически учатся в три смены.

В школах города проходит Всероссийская неделя здорового питания. Ученикам рассказывают о вкусной и полезной пище. По данным Роспотребнадзора, если число случаев болезней желудочно-кишечного тракта у школьников немного снизилось в последние годы, то количество детей с избыточным весом и ожирением продолжает расти.

Завтра в Липецке синоптики прогнозируют почти такую же теплынь как сегодня — до +14 градусов.

Хотите послушать, как звучит подземелье? Карстовый провал обнаружен на окраине Липецка и скоро завалят грунтом.

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#вечЁрка #опрессовка #благоустройство #школа
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