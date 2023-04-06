Липецкая вечЁрка: отключения горячей воды, мангальная зона в Молодежном и новая школа в «Елецком»

Сегодня, 6 апреля, компания «Квадра» почти определилась с тем, в каких районах города в первую очередь отключат горячую воду, в Молодежном парке построят мангальную зону, и стало известно, что правительство области выделило деньги на строительство школы в микрорайоне «Елецкий».