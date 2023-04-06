Общество

37 минут назад

Карстовый провал оградили спасатели, вскоре «воронку» засыплют грунтом

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#карстовый провал #
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Карстовый провал, образовавший в Липецке у садоводческого товарищества «Пусковые двигатели», вскоре засыплют грунтом. Об этом GOROD48 рассказал руководитель филиала «Росгеологии» Сергей Бойко. Земляные работы организует подразделение мэрии.

Специалисты «Росгеологии» уже осмотрели провал, он действительно карстовый.

—Карсты образуются из-за размывов известняков водой. Образовавшаяся в известняках полость, приводит к разуплотнению пород над собой. В них со временем проваливаются рыхлые грунты, расположенные над известняками, — рассказал Сергей Бойко.

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Напомним, намечающийся провал жители Сокола заметили еще осенью, а когда сошел снег, оказалось, что он значительно вырос в размерах.

Вчера, после публикации GOROD48, провал обнесли сигнальной летной спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.

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#карстовый провал #
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