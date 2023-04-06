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Карстовый провал оградили спасатели, вскоре «воронку» засыплют грунтом
Карстовый провал, образовавший в Липецке у садоводческого товарищества «Пусковые двигатели», вскоре засыплют грунтом. Об этом GOROD48 рассказал руководитель филиала «Росгеологии» Сергей Бойко. Земляные работы организует подразделение мэрии.
—Карсты образуются из-за размывов известняков водой. Образовавшаяся в известняках полость, приводит к разуплотнению пород над собой. В них со временем проваливаются рыхлые грунты, расположенные над известняками, — рассказал Сергей Бойко.
Напомним, намечающийся провал жители Сокола заметили еще осенью, а когда сошел снег, оказалось, что он значительно вырос в размерах.
Вчера, после публикации GOROD48, провал обнесли сигнальной летной спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.