Такие вопросы задают школьникам на Всероссийской неделе здорового питания.

В липецких школах, как и по всей стране, проходит неделя здорового питания. Чиновники, депутаты, санитарные врачи и журналисты сегодня посмотрели, как ученикам школы № 34 прививают любовь к здоровой пище.— Не всегда то, что связано с питанием хотелось бы показывать, — вздохнула председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, — Тема питания настолько замусолена, кажется, что дети в школу есть ходят. На первом месте здесь все-таки образование.Светлана Бедрова рассказала, что жалоб на качество школьных обедов, судя по оценкам детей с помощью QR-кодов, стало меньше. Ученики в основном жалуются или на маленькие порции, или на то, что еда холодная. Детям не нравится печенка и рыба, поэтому департамент обсуждает с операторами питания, как приготовить новые блюда из непопулярных у детей продуктов.Во время недели здорового питания в школах проводятся уроки, классные часы, лекции, викторины на тему правильного питания. Детям сегодня задавали вопросы, ответы на которые знают не все взрослые. Например, какой овощ первым был законсервирован?«Огурец», предположил депутат горсовета Олег Косолапов. И ошибся, оказалось — горох. А вот дети знали правильный ответ. Следующая задачка была про овощ, который одни считали ядовитым, другие «охлаждающим» и вызывающим простуду. В Индии он растет в лесу и овивает деревья, а в России — на грядках. «Огурец», теперь уже прошептала вице-мэр Ирина Артемова, и оказалась права. Олег Косолапов немного расстроился, что поспешил с ответом на первый вопрос, надо было немного подождать и ответить на второй.За последние три года в Липецкой области среди детей и подростков немного снизилась заболеваемость болезнями желудочно-кишечного тракта, отметила заместитель начальника отдела регионального Роспотребнадзора Ирина Семушина. Связав это с улучшением качества школьного питания. При этом в последние десять лет фиксируется рост количества детей, страдающих избыточной массой тела и ожирением.— В последние годы есть положительные изменения в школьных меню. В него перестали включать колбасу и мучные изделия — это главное достижение в борьбе с ожирением и избыточной массой тела. Но еще недостаточно фруктов, зато овощи присутствуют ежедневно, —добавила Ирина Семушина.Ученики школы № 34 уверяли, что едой довольны. В столовой блюда не бывают холодными. Особенно им нравятся курица, макароны и компот.В Липецке все школьники с первого по четвертый класс получают горячее питание. С пятого по 11-й класс — 84% учеников. В школах работают два оператора питания —местные фирмы.— Важно, что у этих операторов питания есть свои распределительные центры. Они оперативно реагируют на наши запросы, замечания и устраняют их. На столах в школьных столовых продукция местных производителей. Это позволяет снизить цены, за счет снижения накладных расходов, — рассказала Ирина Артемова.