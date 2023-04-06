Общество
сегодня, 09:15
Первыми под отключение горячей воды попадут жители центра Липецка и района Карьера
В «Квадре» ждут официального постановления главы Липецка о завершении отопительного сезона.
На следующей неделе в Липецке отключат отопление. Как вчера сказала в эфире «Липецкого времени» глава Липецка Евгения Уваркина, это случится в среду, 12 апреля (впрочем, с учетом похолодания дата может быть скорректирована). Обычно сразу же после этого во многих районах города отключают и горячую воду — энергетики приступают к гидравлическим испытаниям сетей на прочность. Кто первым попадет под эту гильотину?
По данным липецкого филиала ПАО «Квадра», после подписания главой города постановления о завершении отопительного сезона первыми под отключения горячей воды попадут потребители, запитанные от трех котельных: «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко».
От котельной «Привокзальная» горячая вода подается в район Опытной станции, Военный городок, микрорайоны: №№ 1, 2, 4, 5а, 7, «Звездный», жителям улиц Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовской, Тельмана, Циолковского.
От котельной «Угловая» запитаны переулок Вилкова, площадь Плеханова, улицы 4-я Пятилетка, 9 Января, 30 лет Октября, Вавилова, Гагарина, Горняцкая, Желябова, Зегеля, Интернациональная, Кротевича, Ленина, Орловская, Плеханова, Пролетарская, Салтыкова-Щедрина, Студеновская, Тельмана, Угловая, Шевченко, Шкатова, Щорса.
От котельной «Семашко» горячая вода попадает в дома жителей улиц Гагарина, Желябова, Зегеля, Липовской, Семашко, Тельмана, площади Плеханова.
— О точных датах проведения испытаний от котельных и ТЭЦ филиала с указанием конкретных адресов, где на время «опрессовки» будет производиться отключение горячего водоснабжения, мы сообщим на наших официальных ресурсах после выхода постановления главы Липецка о завершении отопительного сезона, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра».
По данным липецкого филиала ПАО «Квадра», после подписания главой города постановления о завершении отопительного сезона первыми под отключения горячей воды попадут потребители, запитанные от трех котельных: «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко».
От котельной «Привокзальная» горячая вода подается в район Опытной станции, Военный городок, микрорайоны: №№ 1, 2, 4, 5а, 7, «Звездный», жителям улиц Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовской, Тельмана, Циолковского.
От котельной «Угловая» запитаны переулок Вилкова, площадь Плеханова, улицы 4-я Пятилетка, 9 Января, 30 лет Октября, Вавилова, Гагарина, Горняцкая, Желябова, Зегеля, Интернациональная, Кротевича, Ленина, Орловская, Плеханова, Пролетарская, Салтыкова-Щедрина, Студеновская, Тельмана, Угловая, Шевченко, Шкатова, Щорса.
От котельной «Семашко» горячая вода попадает в дома жителей улиц Гагарина, Желябова, Зегеля, Липовской, Семашко, Тельмана, площади Плеханова.
— О точных датах проведения испытаний от котельных и ТЭЦ филиала с указанием конкретных адресов, где на время «опрессовки» будет производиться отключение горячего водоснабжения, мы сообщим на наших официальных ресурсах после выхода постановления главы Липецка о завершении отопительного сезона, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра».
Колян.
Это как то объясняется ?
Гость Липецка
Mikl
Незнайка.