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Первыми под отключение горячей воды попадут жители центра Липецка и района Карьера

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#горячая вода #отключение
Первыми под отключение горячей воды попадут жители центра Липецка и района Карьера

В «Квадре» ждут официального постановления главы Липецка о завершении отопительного сезона.

На следующей неделе в Липецке отключат отопление. Как вчера сказала в эфире «Липецкого времени» глава Липецка Евгения Уваркина, это случится в среду, 12 апреля (впрочем, с учетом похолодания дата может быть скорректирована). Обычно сразу же после этого во многих районах города отключают и горячую воду — энергетики приступают к гидравлическим испытаниям сетей на прочность. Кто первым попадет под эту гильотину?

По данным липецкого филиала ПАО «Квадра», после подписания главой города постановления о завершении отопительного сезона первыми под отключения горячей воды попадут потребители, запитанные от трех котельных: «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко».

От котельной «Привокзальная» горячая вода подается в район Опытной станции, Военный городок, микрорайоны: №№ 1, 2, 4, 5а, 7, «Звездный», жителям улиц Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовской, Тельмана, Циолковского.

От котельной «Угловая» запитаны переулок Вилкова, площадь Плеханова, улицы 4-я Пятилетка, 9 Января, 30 лет Октября, Вавилова, Гагарина, Горняцкая, Желябова, Зегеля, Интернациональная, Кротевича, Ленина, Орловская, Плеханова, Пролетарская, Салтыкова-Щедрина, Студеновская, Тельмана, Угловая, Шевченко, Шкатова, Щорса.

От котельной «Семашко» горячая вода попадает в дома жителей улиц Гагарина, Желябова, Зегеля, Липовской, Семашко, Тельмана, площади Плеханова.

— О точных датах проведения испытаний от котельных и ТЭЦ филиала с указанием конкретных адресов, где на время «опрессовки» будет производиться отключение горячего водоснабжения, мы сообщим на наших официальных ресурсах после выхода постановления главы Липецка о завершении отопительного сезона, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра».
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#горячая вода #отключение

Комментарии (5)

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Колян.

3 минуты назад
Если.хочешь.быть. Здоров.закаляйся.
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Это как то объясняется ?

36 минут назад
Почему в Москве отключают раз и то не более 2 недель? Там же тоже гидровлические испытания, да и сети не сравнить с нашими по протяженности. А у нас 2 раза и после прицепом ещё на 2 недели, и не кто не вкурсе и даже объяснений этому нет. Да и спытания делают в последним дни за 3-5 дней до включения, так как рвется трубы начинают именно в это время.
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Гость Липецка

40 минут назад
21 век, а счетчиков на отопление нет. Когда народ * . Почему мы должны оплачивать навязанные услуги. Кому то надо чтоб была жарко, кому то холод. Может пора думать о людях, а не о карманах ЖКХ?
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Mikl

40 минут назад
Не у всех жителей города липецка есть интернет. у некоторых нет даже сотового телефона поэтому оповещать надо и на двери входа в подъезд и в квитанциях КВАДРА о времени испытаний и отключения и включения горячей воды.
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Незнайка.

43 минуты назад
Ничего нет удивительного . Нас всегда первыми выключают и последними включают.
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