сегодня, 10:37
Дата отключения отопления назначена, но если похолодает ее могут изменить
Администрация города подготовила проект постановления о завершении отопительного сезона с датой 12 апреля. Однако в случае изменения погоды эта дата может быть сдвинута.
По словам мэра, в случае похолодания дата может быть скорректирована.
Решение об окончании отопительного сезона принимается на основании данных синоптиков: среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд должна превышать 8 градусов тепла.
Синоптики
)))
хахаха
В конце
Мила
Собутыльник
serg
Гость222
serg
Всёравно многим платить за месяц.