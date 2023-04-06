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Дата отключения отопления назначена, но если похолодает ее могут изменить

12 1018
#отопление #отопительный сезон
Дата отключения отопления назначена, но если похолодает ее могут изменить

Администрация города подготовила проект постановления о завершении отопительного сезона с датой 12 апреля. Однако в случае изменения погоды эта дата может быть сдвинута.

— Проанализировав перспективный прогноз погоды, планируем отключить отопление всем потребителям 12 апреля. Исключение — объекты здравоохранения и образования. Здесь останавливать подачу тепла будем по заявкам руководителей, — отметила сообщила глава Липецка Евгения Уваркина.

По словам мэра,  в случае похолодания дата может быть скорректирована.

Решение об окончании отопительного сезона принимается на основании данных синоптиков: среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд должна превышать 8 градусов тепла.

12 1018
#отопление #отопительный сезон

Комментарии (13)

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Синоптики

6 минут назад
предсказывают погоду максимум на неделю ,дальше предсказывать погоду не возможно !
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)))

8 минут назад
Надо уже сегодня отключать, максимум в понедельник! Жара стоит дикая!!! И скандинавский циклон как-нибудь переживем в апреле месяце, кофту потеплей наденем на полдня!
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хахаха

8 минут назад
Хоть раз прогноз на неделю совпал? Клёвая работа-гони пургу. А жителям первых этажей что делать? Платим ровно ,как и все,за все. Опять отдай за месяц,а ходи укатанный? Перекройте у себя,раз жарко
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В конце

9 минут назад
апреля и в первые десять дней мая может быть холодная погода с заморозками ,так что рано отключать отопление .Обычно в первую десятидневку мая бывает холодно .
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Мила

12 минут назад
serg, а после 12 апреля Вы смотрели прогноз? И Вы в курсе, как считается среднесуточная температура? Это днем 13 градусов, а ночью 4 и это сейчас. А когда днём 9, а ночью 3,то это не получается среднесуточная 8 градусов. Если Вам жарко, то другим может быть холодно. Или по Вам все должны ровняться? И плюс за отопление возьмут за полный месяц. Когда это безобразие уже закончится?
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Собутыльник

37 минут назад
все равно оплатим полный месяц, пусть топят
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serg

38 минут назад
Летом тоже бывает похолодание и что же все лето топить. Отключайте отопление 100%.
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Гость222

40 минут назад
Не знаю, кто там мёрзнет, у нас в квартире дышать нечем, при том, что круглосуточно открыты все окна - нам бы прям хоть сейчас отключили бы, по прогнозам не видно похолодания
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serg

43 минуты назад
Отключение отопления поддерживаю все 100 процентов. Что улицу топить
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Всёравно многим платить за месяц.

48 минут назад
Вчера передали что идёт Скандинавский циклон, это холод и влага, дожди.
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