Дата отключения отопления назначена, но если похолодает ее могут изменить

Администрация города подготовила проект постановления о завершении отопительного сезона с датой 12 апреля. Однако в случае изменения погоды эта дата может быть сдвинута.





— Проанализировав перспективный прогноз погоды, планируем отключить отопление всем потребителям 12 апреля. Исключение — объекты здравоохранения и образования. Здесь останавливать подачу тепла будем по заявкам руководителей, — отметила сообщила глава Липецка Евгения Уваркина.



По словам мэра, в случае похолодания дата может быть скорректирована.



Решение об окончании отопительного сезона принимается на основании данных синоптиков: среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд должна превышать 8 градусов тепла.



