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сегодня, 08:45
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На одного врача в Липецкой области приходится 241 пациент

21 июня, в третье воскресенье месяца отмечается День медицинского работника.

Липецкстат представил, как медицинская сфера в регионе выглядит в цифрах.

По итогам 2024 года в регионе действовали 44 больницы и диспансера, 164 амбулаторно поликлинические организации, рассчитанные на 41,1 тысячи посещений в смену, 50 детских поликлиник (самостоятельных и входящих в состав организаций), 70 женских консультаций, 374 фельдшерско-акушерских пункта. Всего в области насчитывается 9 тысяч коек в круглосуточных стационарах – это 81,2 койки на 10 тысяч человек населения. Из них 1,3 тысячи (14%) коек выделены для детей. В сельских медучреждениях находятся 2,3 тысячи коек.

В 2024 году в Липецкой области работали 4,6 тысячи врачей всех специальностей и 12,1 тысячи специалистов среднего медицинского персонала. Обеспеченность на 10 тысяч человек населения врачебными кадрами составила 41,6, средним медицинским персоналом – 109,5. Средняя нагрузка на одного врача – 241 человек, на одного среднего медицинского работника – 91 человек.

В структуре врачебных специальностей доля терапевтов – 24%, хирургов – 12%, стоматологов – 10%, педиатров – 7%, акушеров-гинекологов и неврологов – по 5% от общего числа врачей. В структуре среднего медицинского персонала 70% приходится на долю медицинских сестѐр, 11% – фельдшеров (лечебное дело), 5% – фельдшеров-лаборантов (медицинских лабораторных техников), по 3% – акушерок и рентгенолаборантов.

Стоматологическую помощь жители Липецкой области могут получить в пяти стоматологических поликлиниках, в том числе в одной детской. Также действуют 33 лечебно-профилактических организаций со стоматологическими и зубопротезными подразделениями, и 41 зубопротезное отделение (кабинет). В области насчитывается 441 врач-стоматолог и 116 зубных врачей.

Для оказания экстренной помощи работают 12 станций (отделений) скорой медицинской помощи. В 2024 году неотложную помощь получили 305,3 тысячи человек.
медицина
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Комментарии (1)

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А Голикова
сегодня, 08:51
Доложила что медицина доступна и всë отлично!
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