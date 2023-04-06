Общество

сегодня, 15:05

Правительство области выделило Липецку деньги на строительство школы в «Елецком»

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#школа #микрорайон «Елецкий»
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Правительство области выделило Липецку деньги на строительство школы в «Елецком»

Школа, рассчитанная на обучение 1 224 детей, откроет двери 1 сентября 2024 года.

Активно застраиваемому микрорайону «Елецкий» крайне необходима новая школа. Существующая на 800 мест переполнена настолько, что в мэрии признают: она фактически работает в три смены. Сегодня стало известно, что деньги на новую школу выделены. Она станет самой большой в Липецке — на 1 224 места.

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На строительство самой вместительной школы города деньги выделило правительство области. Специально под эту радостную новость в Липецком горсовете во внеочередном порядке собрали комиссию по бюджету и муниципальной собственности. На повестке дня был всего один вопрос: о внесении изменений в бюджет города на 2023-2024 годы, но по факту — увеличение доходов и расходов казны в связи с получением денег на возведение школы в «Елецком», о чем весь прошлый год просила губернатора Игоря Артамонова глава Липецка Евгения Уваркина.

Депутаты ознакомились с гарантийным письмом за подписью вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, который сообщил, что просьба администрации Липецка о выделении более полутора миллиардов рублей услышана.

«В целях оперативного решения вопроса по строительству школы правительством Липецкой области принято решение о предоставлении Липецку в 2023-2024 годах субсидии в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в размере 1 524,4 млн рублей, а также в 2023 году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Липецка в размере 48,9 млн рублей. При формировании бюджета на 2024 год будет принято решение по оказанию Липецку финансовой помощи в размере 50,3 млн рублей», — написано в документе.

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что в связи с получением таких траншей бюджета бюджет Липецка по доходам и расходам увеличивается в этом году на 365 585 905 рублей, в 2024 году — на 1 258 008 301 рубль. Строить школу (к сожалению, без плавательного бассейна) начнут уже этим летим, а свои двери для учеников она распахнет 1 сентября следующего года.

Такая большая школа в России уже есть — в Орле. Чтобы сэкономить время и средства на строительство учреждения, к местности ее привяжут специалисты орловского проектного института. Территориально новая школа появится на территории района «Елецкий Лайт», неподалеку от магазина «Леруа Мерлен».

— Муниципалитет блестяще отработал эту тему: на школу мы не выделяем денег из муниципального бюджета — средства на строительство дают федеральный и областной бюджеты, - сказала Татьяна Григорова.

— Сейчас в школе на «Елецком» учатся 1600 детей, вдвое больше, чем это возможно по проекту. Не выйдет ли так, что когда мы построим там еще одну школу, в нее придет гораздо больше детей, чем это предусмотрено? — спросила депутат Екатерина Пинаева.

— Тогда в этой школе будут учиться в две смены, — сказал кто-то из чиновников.

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А то, что в «Елецком» в 10-летней перспективе будет куда больше жителей, чем сейчас, подтвердила председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий. Ожидается, что тут возведут еще порядка 90 тысяч кв.м. жилья.

С учетом внесенных изменений параметры муниципального бюджета по доходам увеличены до 18,1 млрд рублей, по расходам — до 19,5 миллиарда. Дефицит казны остался без изменений: 1,3 млрд рублей.
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#школа #микрорайон «Елецкий»
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Комментарии (3)

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Родители

8 минут назад
Как самая большая? А на "Университетском" учатся 1850 ребят .Интересно...на сколько учеников расчитана 29 школа????
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Прокурор

39 минут назад
Мутная вода! Ох мутная...
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Мудрец

сегодня, 15:16
А застойщик не согласился построить? Только застроить? А почему бы не построить?,, Видишь суслика? - Нет. - Вот и я не вижу, а он есть. "
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