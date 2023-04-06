сегодня, 17:00
Завтра в Липецкой области сухо и до +16
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием южной периферии антициклона с севера - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-10 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +12 до +14.
День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 12 градусов мороза.
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31.03.2023 17:00Погода в Липецке
Игорь Слесарюк