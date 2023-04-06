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сегодня, 17:00

Завтра в Липецкой области сухо и до +16

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#потепление
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Завтра в Липецкой области сухо и до +16

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием южной периферии антициклона с севера - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-10 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем – от +11 до +16 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем —  от +12 до +14.

День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 12 градусов мороза. 

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#потепление
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Комментарии (1)

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Игорь Слесарюк

58 минут назад
Короче апрель у нас уже настоящая весна.
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