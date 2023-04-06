Завтра в Липецкой области сухо и до +16

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием южной периферии антициклона с севера - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-10 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем – от +11 до +16 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +12 до +14.



День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 12 градусов мороза.



