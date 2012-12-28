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сегодня, 08:02
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Жительница Грязей устроила шопинг с чужой банковской картой

Женщину теперь ждет суд. 

34-летняя жительница Грязей обвиняется в краже денег с банковского счёта — следствие по делу, возбуждённому по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, уже завершено.

Всё началось с того, что она подобрала чужую пластиковую карту неподалёку от дома на улице Правды и почти сразу отправилась по магазинам, расплачиваясь ей. Настоящая владелица хватилась пропажи только после того, как на телефон посыпались уведомления о списаниях, и немедленно обратилась в полицию.

Сыщикам помогли камеры видеонаблюдения в точках продаж — по записям личность подозреваемой установили быстро, а вскоре задержали и ее саму.

Ущерб, составивший чуть больше 5 тысяч рублей, женщина уже полностью возместила. Но обвинительное заключение утверждено прокурором, и дело передано в суд. А женщина находилась под подпиской о невыезде все время следствия.

В полиции напоминают: чужая карта — не находка, и не повод ей пользоваться. Это влечет уголовную ответственность. Если вы наткнулись на карту на улице, лучше сразу позвонить в банк по номеру горячей линии (он обычно есть на обратной стороне или на официальном сайте) и сообщить оператору о находке — он подскажет, что делать дальше, и сам свяжется с хозяином. Если есть рядом  отделение банка можно занести карту туда — сотрудники заблокируют её и оповестят владельца. А если карта нашлась в транспорте или магазине, достаточно отдать её водителю или администратору.
кража
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
сегодня, 08:59
Одно и тоже,когда же поумнеете или жадность дороже свободы.
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Соло
сегодня, 08:41
А думала, что повезло...
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