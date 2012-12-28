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Общество
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сегодня, 14:08
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Упавшей со стремянки на работе женщине выплатят 400 000 рублей

Сотрудница получит от работодателя компенсацию морального вреда.

Тербунский районный суд взыскал с работодателя 400 000 рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей на работе женщины.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2025 года женщина взобралась на лестницу-стремянку и потянулась за документами. Но конструкции была неустойчивая, и женщина упала, получив серьёзную травму.

«Было установлено, что несчастный случай произошел в результате недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда», — отметили в суде.
несчастный случай
техника безопасности
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АСПушкин
сегодня, 16:46
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