Упавшей со стремянки на работе женщине выплатят 400 000 рублей

Сотрудница получит от работодателя компенсацию морального вреда.

Тербунский районный суд взыскал с работодателя 400 000 рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей на работе женщины.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2025 года женщина взобралась на лестницу-стремянку и потянулась за документами. Но конструкции была неустойчивая, и женщина упала, получив серьёзную травму.«Было установлено, что несчастный случай произошел в результате недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда», — отметили в суде.