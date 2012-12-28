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Общество
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сегодня, 14:08
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Упавшей со стремянки на работе женщине выплатят 400 000 рублей
Сотрудница получит от работодателя компенсацию морального вреда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2025 года женщина взобралась на лестницу-стремянку и потянулась за документами. Но конструкции была неустойчивая, и женщина упала, получив серьёзную травму.
«Было установлено, что несчастный случай произошел в результате недостатков в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда», — отметили в суде.
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