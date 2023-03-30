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19 минут назад

У ельчанина нашли бронежилет и шеврон с изображением флага Украины

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#экстремизм
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У ельчанина нашли бронежилет и шеврон с изображением флага Украины

Начался судебный процесс над ельчанином, которого подозревают в намерениях вступить в запрещенную украинскую экстремистскую организацию.

Елецкий городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины по обвинению в « Приготовление к участию в деятельности экстремистской организации» (часть 1 статьи 30 части 2 статьи 282.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба объединённой судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, ельчанин решил вступить в запрещенную украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»*, зная о запрете ее деятельности на территории России и признании ее экстремисткой, а также хотел принять участие в конфликте на Украине со стороны этой организации.

«Следствие полагает, что подозреваемый приобрел 2 индивидуальных дозиметра для определения уровня излучения, 31 аптечку, 16 упаковок с инфузионными устройствами для внутривенного введения инфузионных растворов, войсковой прибор химической разведки, 3 противогаза с 4 фильтрами, бронежилет, специальную военную одежду, шеврон для крепления на военную одежду с изображением государственного флага Украины, а также начал изучать украинский язык. После чего 20 февраля 2022 года написал на официальный сайт запрещенной организации сообщение о желании вступить в указанную организацию для последующего участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

С 25 февраля по 5 марта прошлого года он получил инструкции, необходимые для участия в деятельности организации: посетил интернет-ресурсы с инструкциями по применению оружия западного производства, изготовлению бутылок с зажигательной смесью – «коктейлей Молотова», совершению диверсий, а также подыскивал в интернете способы нелегального пересечения российско-украинской границы. Также им была изготовлена бутылка с зажигательной смесью – «коктейль Молотова», которую он бросил с подожженным фитилем в стену недостроенного здания в Ельце, в результате чего произошло возгорание», - отмечает пресс-служба объединённой судебной системы Липецкой области.

Но довести задуманное до конца не удалось, поскольку 7 апреля 2022 года мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Липецкой области.

*В Российской Федерации «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена.
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#экстремизм
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