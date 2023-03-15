Общество

11 минут назад

25-летнего ельчанина подозревают в желании вступить в запрещенную организацию «Правый сектор» — дело уже дошло до суда

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#экстремизм
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25-летнего ельчанина подозревают в желании вступить в запрещенную организацию «Правый сектор» — дело уже дошло до суда

Следствие полагает, что ельчанин хотел принять участие в конфликте на Украине со стороны этой организации.

23 марта Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины по части 1 статьи 30 части 2 статьи 282.2 УК РФ «Приготовление к участию в деятельности экстремистской организации». Об этом сообщает пресс-служба объединённой судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, подозреваемый решил вступить в запрещенную украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор*», зная о запрете ее деятельности на территории России и признании ее экстремисткой.

Следствие полагает, что ельчанин также хотел принять участие в конфликте на Украине со стороны этой организации.

*В Российской Федерации «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена.
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#экстремизм
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