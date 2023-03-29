В последней баскетбольной лиге России наше место – предпоследнее

Завершил сезон липецкий баскетбольный «Грин Хилл».

В последнем матче первенства ЦФО липчане не сумели громко хлопнуть дверью и на своей площадке проиграли «Брянску» - 87:68.

Гости не стали откладывать дело в долгий ящик и уже в первой четверти, по сути, решили исход матча, выйдя вперёд – 23:8. Далее они были сильнее и в следующих отрезках – 23:20, 21:16 и лишь в последней мало что значившей четверти липчане, оказались чуть точнее – 24:20.

Капитан команды 39-летний Андрей Гришин значился в заявке, но так и не вышел на площадку, играла исключительно молодежь, самым результативным у нас стал 22-летний разыгрывающий Владислав Кузнецов – 30 очков. 21 очко положил в корзину соперников курский «легионер» нападающий Вадим Воробьёв.

У гостей Михаил Метечко принёс 26 очков.

«Брянску» эта победа не помогла достать «Рязань», команда финишировала на 2-м месте, отстав от главного конкурента всего на 1 очко.

А «Грин Хилл» в итоге так и остался на предпоследнем 8-м месте. В сложной системе баскетбольных лиг России (где главная Единая лига, затем идут три Суперлиги, следом по рангу – Юношеская лига до 23-х лет) нынешний турнир липчан – это зональное первенство 5-й лиги. И в ней мы смогли опередить лишь одну команду – дубль «Тамбова».

Знавал липецкий баскетбол и более славные времена.