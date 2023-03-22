Липецкий богатырь во второй раз попал в «Книгу рекордов России»

Наш земляк удерживал собственный вес в верхней точке на время 30,4 секунды.

Липецкому силачу Владиславу Комарову пришло официальное подтверждение о втором включении в «Книгу рекордов России».

Об этом GOROD48 сообщил сам Владислав Комаров. Ему также прислали медаль и сертификат рекордсмена России.

Рекорд Владислав установил на свой 46-й день рождения. При собственном весе 81,5 кг он удерживал 85-килограммовую штангу правой рукой в верхней точке на время.

Специальная комиссия «Книги рекордов России» внимательно изучила присланные материалы, в первую очередь – видеозапись , которая по условиям заявки снята одним планом без перерыва – от взвешивания спортсмена до установления самого рекорда.



О том, насколько скрупулёзно в редакции оценивают каждый рекорд говорит следующий факт: Владислав подавал на то, что держал штангу над головой 31 секунду, но после промеров с использованием специальной высокоточной техники ему немного снизили результат до 30,04 секунды.

- Учитывают даже сотые, очень дотошно ко всему подходят, но это только добавляет значимости достижению, - считает Владислав Комаров.

Владислав Комаров





В прошлом году ветеран внутренних войск, а ныне – спортсмен и тренер уже попадал в российский аналог «Книги рекордов Гиннесса». В мате на фестивале традиционной культуры он поднял одной рукой 50-килограммовую штангу 13 раз







