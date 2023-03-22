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Липецкий богатырь во второй раз попал в «Книгу рекордов России»
Наш земляк удерживал собственный вес в верхней точке на время 30,4 секунды.
Липецкому силачу Владиславу Комарову пришло официальное подтверждение о втором включении в «Книгу рекордов России».
Об этом GOROD48 сообщил сам Владислав Комаров. Ему также прислали медаль и сертификат рекордсмена России.
Рекорд Владислав установил на свой 46-й день рождения. При собственном весе 81,5 кг он удерживал 85-килограммовую штангу правой рукой в верхней точке на время.
Специальная комиссия «Книги рекордов России» внимательно изучила присланные материалы, в первую очередь – видеозапись , которая по условиям заявки снята одним планом без перерыва – от взвешивания спортсмена до установления самого рекорда.
О том, насколько скрупулёзно в редакции оценивают каждый рекорд говорит следующий факт: Владислав подавал на то, что держал штангу над головой 31 секунду, но после промеров с использованием специальной высокоточной техники ему немного снизили результат до 30,04 секунды.
- Учитывают даже сотые, очень дотошно ко всему подходят, но это только добавляет значимости достижению, - считает Владислав Комаров.
Владислав Комаров
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