Спорт

сегодня, 19:22

Липецкий богатырь во второй раз попал в «Книгу рекордов России»

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#"Книга рекордов России" #Владислав Комаров
Липецкий богатырь во второй раз попал в «Книгу рекордов России»

Наш земляк удерживал собственный вес в верхней точке на время 30,4 секунды.

Липецкому силачу Владиславу Комарову пришло официальное подтверждение о втором включении в «Книгу рекордов России».

Об этом GOROD48 сообщил сам Владислав Комаров. Ему также прислали медаль и сертификат рекордсмена России.

Рекорд Владислав установил на свой 46-й день рождения. При собственном весе 81,5 кг он удерживал 85-килограммовую штангу правой рукой в верхней точке на время.

Специальная комиссия «Книги рекордов России» внимательно изучила присланные материалы, в первую очередь – видеозапись , которая по условиям заявки снята одним планом без перерыва – от взвешивания спортсмена до установления самого рекорда.

О том, насколько скрупулёзно в редакции оценивают каждый рекорд говорит следующий факт: Владислав подавал на то, что держал штангу над головой 31 секунду, но после промеров с использованием специальной высокоточной техники ему немного снизили результат до 30,04 секунды.

- Учитывают даже сотые, очень дотошно ко всему подходят, но это только добавляет значимости достижению, - считает Владислав Комаров.

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Владислав Комаров

В прошлом году ветеран внутренних войск, а ныне – спортсмен и тренер уже попадал в российский аналог «Книги рекордов Гиннесса». В мате на фестивале традиционной культуры он поднял одной рукой 50-килограммовую штангу 13 раз.

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#"Книга рекордов России" #Владислав Комаров

Комментарии (4)

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Гость

2 минуты назад
Браво,браво и ещё раз Браво!
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Гость

49 минут назад
Зачем????????????
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Паша

51 минуту назад
Влад моё поздравление!Здоровья и успехов.
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Маргарита

52 минуты назад
Браво!!!! Не только силач, но и замечательный человек!!! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!! Низкий поклон!!!!
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