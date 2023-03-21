Происшествия
33 минуты назад
Прокуратура заинтересовалась горящими светофорами в Липецке
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Надзорный орган проведет проверку объектов.
Проблема с воспламенением светофоров в Липецке заинтересовала прокуратуру Липецкой области.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, будут проверены обстоятельства и причины аварийных отключений светофорных объектов, в том числе их возгораний.
- Проверку светофоров прокуратура проведет с привлечением специалистов. При выявлении нарушений нами будут приняты меры по привлечению виновных к ответственности, - отметили в прокуратуре.
Причины воспламенения светофоров параллельно выясняет и департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка. На заседании постоянной комиссии липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству председатель департамента Николай Дергунов, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что сгоревшим светофорам уже шесть лет. Но причины воспламенения пока не установлены.
Напомним, что с начала марта в Липецке сгорели три светофора: первый — 10 марта на улице Московской, второй — 16 марта на улице Механизаторов, третий — 20 марта в поселке Новая Жизнь.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, будут проверены обстоятельства и причины аварийных отключений светофорных объектов, в том числе их возгораний.
- Проверку светофоров прокуратура проведет с привлечением специалистов. При выявлении нарушений нами будут приняты меры по привлечению виновных к ответственности, - отметили в прокуратуре.
Причины воспламенения светофоров параллельно выясняет и департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка. На заседании постоянной комиссии липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству председатель департамента Николай Дергунов, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что сгоревшим светофорам уже шесть лет. Но причины воспламенения пока не установлены.
Напомним, что с начала марта в Липецке сгорели три светофора: первый — 10 марта на улице Московской, второй — 16 марта на улице Механизаторов, третий — 20 марта в поселке Новая Жизнь.
1 394
Николай