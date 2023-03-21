Происшествия

33 минуты назад

Прокуратура заинтересовалась горящими светофорами в Липецке

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#пожар #светофор #прокуратура
Прокуратура заинтересовалась горящими светофорами в Липецке

Надзорный орган проведет проверку объектов.

Проблема с воспламенением светофоров в Липецке заинтересовала прокуратуру Липецкой области.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, будут проверены обстоятельства и причины аварийных отключений светофорных объектов, в том числе их возгораний.

- Проверку светофоров прокуратура проведет с привлечением специалистов. При выявлении нарушений нами будут приняты меры по привлечению виновных к ответственности, - отметили в прокуратуре.

Причины воспламенения светофоров параллельно выясняет и департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка. На заседании постоянной комиссии липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству председатель департамента Николай Дергунов, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что сгоревшим светофорам уже шесть лет. Но причины воспламенения пока не установлены.

Напомним, что с начала марта в Липецке сгорели три светофора: первый — 10 марта на улице Московской, второй —  16 марта на улице Механизаторов, третий —  20 марта в поселке Новая Жизнь.
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#пожар #светофор #прокуратура

Комментарии (1)

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Николай

3 минуты назад
В Советское время светофоры по 20 лет и более служили, а здесь всего то 6 лет
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