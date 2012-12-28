Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночные взрывы — звуки самолетов
Происшествия
«Тойота Прадо» опрокинулась на Сокольском мосту
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Общество
В пожаре на Опытной погибла женщина
Происшествия
Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Происшествия
Ночью в ТРЦ «Октябрьский» завыла пожарная сигнализация
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: горожане за отмену ЕГЭ, наконец-то названа идеальная работа мечты
Общество
Читать все
Ночные взрывы — звуки самолетов
Происшествия
86-летняя пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
Происшествия
Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Происшествия
День города: «Иванушки International», Олег Митяев и Саша Санта
Общество
С начала июля жертвами мошенников в Липецкой области стали 45 человек
Происшествия
В доме на улице Невского обнаружили тело женщины с гнилостными изменениями
Происшествия
18-летнюю липчанку задержали с партией синтетики для закладок
Происшествия
В Кыргызстане разгорелся нешуточный скандал в связи с исчезновением памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому
Общество
На Осеннем проезде нашли труп
Происшествия
В пожаре на Опытной погибла женщина
Происшествия
Читать все
Происшествия
282
57 минут назад
9

С начала июля жертвами мошенников в Липецкой области стали 45 человек

Сумма ущерба приближается к 20 миллионам рублей.

В Липецкой области с начала июля 45 человек стали жертвами мошенников. В общей сложности они перевели и передали 19 миллионов 228 тысяч рублей. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

4 июля в липецкий отдел полиции № 8 обратилась 73-летняя пенсионерка. С 27 июня по 4 июля по телефону её убедили «задекларировать» сбережения, угрожая женщине уголовной ответственностью. Сначала мошенники заполучили 736 тысяч рублей и 918 долларов, а затем еще 1,2 миллиона рублей. Деньги пенсионерка передала неизвестному в Москве.

8 июля в липецкий отдел полиции № 4 поступило заявление от 84-летней женщины. Под предлогом перевода денег на «безопасный счет» она передала в руки неизвестного 1,6 миллиона рублей.

В тот же день в отдел полиции № 7 обратилась 36-летняя женщина, которая хотела заработать на инвестициях и лишилась 32 тысяч рублей, переведя их мошенникам по номерам банковских карт.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.
мошенничество
0
0
4
0
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Увы
11 минут назад
Не у всех есть внуки. И дети. Надо было на себя, любимую, тратить.
Ответить
Однако
13 минут назад
Те, у кого есть внуки, уже этим внукам и правнукам все отдали, до последней копейки. Они и ходят часто только за деньгами. Если бабушка что-то собрала, значит, у неё внуков и детей нет. Бог не дал. Свои собирайте, господа. Я
Ответить
22 минуты назад
Жадность - родная сестра глупости, которую сама предваряет.
Ответить
Ага
26 минут назад
Внуки сами должны себе деньги зарабатывать, а не лазить по бабкиным карманам. Лишние лучше отдать в фонд больных раком детей.
Ответить
Дед Митяй
32 минуты назад
Скупердяйство.У каждой потерпевшей есть наверняка близкие родные,но им жалко отдавать.Сидят до гроба на этих миллионах. По себе знаю,если 100 тыс отложил,то хочется еще и еще.Но я поборол себя, отложил до пенсии 300 тыс, раздал детям и внукам все. Сейчас не храню ничего.В гробу карманов нет.
Ответить
кит
36 минут назад
;45 пострадавших за 9 дней ! А кому вернули? А кого поймали ! А что ,вообще,делается для профилактики мошенничества?
Ответить
Мимоходом
37 минут назад
А документы на переведенные миллионы остались - или это только с их слов. А то может быть не их мошенники намахивают, а они нас - плача в полиции.
Ответить
Ужас
38 минут назад
Да отдайте вы внукам деньги. Зачем мошенникам? Жадные бабки
Ответить
Надо же
25 минут назад
Свои собери и отдай.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить