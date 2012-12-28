С начала июля жертвами мошенников в Липецкой области стали 45 человек

Сумма ущерба приближается к 20 миллионам рублей.

В Липецкой области с начала июля 45 человек стали жертвами мошенников. В общей сложности они перевели и передали 19 миллионов 228 тысяч рублей. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.4 июля в липецкий отдел полиции № 8 обратилась 73-летняя пенсионерка. С 27 июня по 4 июля по телефону её убедили «задекларировать» сбережения, угрожая женщине уголовной ответственностью. Сначала мошенники заполучили 736 тысяч рублей и 918 долларов, а затем еще 1,2 миллиона рублей. Деньги пенсионерка передала неизвестному в Москве.8 июля в липецкий отдел полиции № 4 поступило заявление от 84-летней женщины. Под предлогом перевода денег на «безопасный счет» она передала в руки неизвестного 1,6 миллиона рублей.В тот же день в отдел полиции № 7 обратилась 36-летняя женщина, которая хотела заработать на инвестициях и лишилась 32 тысяч рублей, переведя их мошенникам по номерам банковских карт.По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.