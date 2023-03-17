Происшествия

17 минут назад

Получившей при падении футбольных ворот перелом носа и ЗЧМТ девочке выплатят 70 000 рублей

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#дети
Получившей при падении футбольных ворот перелом носа и ЗЧМТ девочке выплатят 70 000 рублей

Стороны заключили мировое соглашение.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах 11-летней девочки о взыскании морального вреда в 100 000 рублей за падение на ребёнка футбольных ворот.

Напомним, 3 августа 2022 года в Чаплыгине на территории бюджетного учреждения на девочку упали футбольные ворота. Девочка получила перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Родители девочки обратились в полицию, но в возбуждении дела было отказано, первоначально были сделаны выводы, что ребёнок сам проявил неосторожность, бегая и играя на площадке. По после вмешательства Уполномоченного по правам ребенка и прокуратуры это решение отменили и дело было направлено на досмотр. 

Оказалось, что футбольные ворота были не закреплены должным образом. 

«Прокуратурой Чаплыгинского района по обращению Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, из-за действия которых ребенку нанесен вред здоровья, когда в августе 2022 года на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота», - рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске прокуратура обратила внимание, что травмы были получены в результате непринятия руководством МАУК «ПЦКД села Юсово Чаплыгинского района» всех необходимых мер для предотвращения несчастного случая.

Но в суде от сторон поступило заявление о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, согласно которому ответчик добровольно выплачивает 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

65
#дети

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