Происшествия
17 минут назад
Получившей при падении футбольных ворот перелом носа и ЗЧМТ девочке выплатят 70 000 рублей
65
Стороны заключили мировое соглашение.
Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах 11-летней девочки о взыскании морального вреда в 100 000 рублей за падение на ребёнка футбольных ворот.
Напомним, 3 августа 2022 года в Чаплыгине на территории бюджетного учреждения на девочку упали футбольные ворота. Девочка получила перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.
Родители девочки обратились в полицию, но в возбуждении дела было отказано, первоначально были сделаны выводы, что ребёнок сам проявил неосторожность, бегая и играя на площадке. По после вмешательства Уполномоченного по правам ребенка и прокуратуры это решение отменили и дело было направлено на досмотр.
Оказалось, что футбольные ворота были не закреплены должным образом.
«Прокуратурой Чаплыгинского района по обращению Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, из-за действия которых ребенку нанесен вред здоровья, когда в августе 2022 года на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота», - рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске прокуратура обратила внимание, что травмы были получены в результате непринятия руководством МАУК «ПЦКД села Юсово Чаплыгинского района» всех необходимых мер для предотвращения несчастного случая.
Но в суде от сторон поступило заявление о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, согласно которому ответчик добровольно выплачивает 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, 3 августа 2022 года в Чаплыгине на территории бюджетного учреждения на девочку упали футбольные ворота. Девочка получила перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.
Родители девочки обратились в полицию, но в возбуждении дела было отказано, первоначально были сделаны выводы, что ребёнок сам проявил неосторожность, бегая и играя на площадке. По после вмешательства Уполномоченного по правам ребенка и прокуратуры это решение отменили и дело было направлено на досмотр.
Оказалось, что футбольные ворота были не закреплены должным образом.
«Прокуратурой Чаплыгинского района по обращению Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, из-за действия которых ребенку нанесен вред здоровья, когда в августе 2022 года на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота», - рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске прокуратура обратила внимание, что травмы были получены в результате непринятия руководством МАУК «ПЦКД села Юсово Чаплыгинского района» всех необходимых мер для предотвращения несчастного случая.
Но в суде от сторон поступило заявление о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, согласно которому ответчик добровольно выплачивает 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
65