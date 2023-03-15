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сегодня, 19:03

В липецком детсаду нашли украинские прописи

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#образование
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В липецком детсаду нашли украинские прописи

Департамент образования объяснил произошедшее ошибкой воспитателя.

Сегодня по соцсетям разошлась фотография из детского сада при школе №59 с прописями, пояснения в которых даются на украинском языке.

Департамент образования мэрии Липецка подтвердил, что такой случай действительно имел место и объяснил его ошибкой воспитателя.

«Действительно, воспитательница допустила досадную оплошность. Она нашла в интернете картинку, которая подходила по теме занятий, но не обратила внимание на текст к ней, распечатала и раздала детям как домашнее задание. В другое время это стало бы поводом для шуток, но в текущей ситуации такая история выглядит по крайней мере странной. Но эту досадную оплошность допустила воспитатель с большим стажем работы и положительными характеристиками. Ее любят дети и уважают родители. И да, она уделяет серьёзное внимание патриотическому воспитанию. За педагога вступились родители, когда увидели публикацию об этом. Неприятно, что некоторые политические партии пытаются разжечь истерию из того, что случилось. Наказывать воспитателя не будут, причина – человеческий фактор. Ее попросили быть внимательнее в будущем при выборе материалов в интернете», - сообщили нам в городском департаменте образования.
8 1170
#образование
4

Комментарии (8)

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Даже в текущей ситуации

15 минут назад
это не более чем повод для шутки.
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Надежда

20 минут назад
И что. Полиглот-это круто.
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Цирк

23 минуты назад
Патриот, есть такие доносчики ,которые сами не могут отличить нормальное от запрещенного
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Патриот

29 минут назад
Липчанин, конечно странно, потому как латынь мёртвый язык.
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Koммунист

34 минуты назад
адекватный житель, рад, что хоть кто-то адекватный есть
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Интересно

36 минут назад
А почему вообще воспитатель что-то сама ищет в интернете, распечатывает и раздаёт? Разве материалами как раз таки этот самый Департамент не должен обеспечить? Это уже не первый случай и ответ как всегда один и тот же: воспитатель ( учитель) не то распечатал, не глядя, не то раздал.... А с почему это вообще так происходит???
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Липчанин

47 минут назад
адекватный житель, то есть, если прописи в детсаду были бы на латыни, это было бы абсолютно нормально?
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адекватный житель

54 минуты назад
а с каких пор этот язык запрещённый или типа того? что странного то. тут скорее не странность, а идиотизм от тех кто к этому докопался
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