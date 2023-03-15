В липецком детсаду нашли украинские прописи

Департамент образования объяснил произошедшее ошибкой воспитателя.

Сегодня по соцсетям разошлась фотография из детского сада при школе №59 с прописями, пояснения в которых даются на украинском языке.



Департамент образования мэрии Липецка подтвердил, что такой случай действительно имел место и объяснил его ошибкой воспитателя.



«Действительно, воспитательница допустила досадную оплошность. Она нашла в интернете картинку, которая подходила по теме занятий, но не обратила внимание на текст к ней, распечатала и раздала детям как домашнее задание. В другое время это стало бы поводом для шуток, но в текущей ситуации такая история выглядит по крайней мере странной. Но эту досадную оплошность допустила воспитатель с большим стажем работы и положительными характеристиками. Ее любят дети и уважают родители. И да, она уделяет серьёзное внимание патриотическому воспитанию. За педагога вступились родители, когда увидели публикацию об этом. Неприятно, что некоторые политические партии пытаются разжечь истерию из того, что случилось. Наказывать воспитателя не будут, причина – человеческий фактор. Ее попросили быть внимательнее в будущем при выборе материалов в интернете», - сообщили нам в городском департаменте образования.