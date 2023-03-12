В Липецке сильным ветром снесло крышу детской площадки

Синоптики прогнозировали порывы ветра до 15-20 м/с.

Сегодня днём в Липецке у ЖК «Виктория» между домами №3 и №5 на улице Бехтеева сильным ветром снесло крышу у детской площадки.По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, спасатели предупреждали липчан о сильном ветре. Синоптики обещали 12 марта неблагоприятные погодные явления: дожди, усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с.