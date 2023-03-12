Происшествия

24 минуты назад

В Липецке сильным ветром снесло крышу детской площадки

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#ветер
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В Липецке сильным ветром снесло крышу детской площадки

Синоптики прогнозировали порывы ветра до 15-20 м/с.

Сегодня днём в Липецке у ЖК «Виктория» между домами №3 и №5 на улице Бехтеева сильным ветром снесло крышу у детской площадки.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, спасатели предупреждали липчан о сильном ветре. Синоптики обещали 12 марта неблагоприятные погодные явления: дожди, усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. 
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#ветер
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Комментарии (1)

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омсквич

13 минут назад
Новые качельки такие безопасные, не то что сделанные 20 лет назад
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