Общество
29 минут назад
Сокольский мост перекроют наполовину в обед в субботу
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Мэрия призывает водителей пользоваться альтернативными путями объезда.
Как уже сообщал GOROD48, в субботу, 11 марта, начнется ремонт Сокольского моста. А сегодня в городской администрации уточнили, что наполовину его перекроют уже к обеду.
Для движения по мосту останутся открытыми две полосы, по одной — в каждом направлении, как это было осенью прошлого года при ремонте моста через Каменный лог по улице Терешковой. На закрытой части начнутся работы по демонтажу старого дорожного покрытия.
— Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, — сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 млн рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.
Для движения по мосту останутся открытыми две полосы, по одной — в каждом направлении, как это было осенью прошлого года при ремонте моста через Каменный лог по улице Терешковой. На закрытой части начнутся работы по демонтажу старого дорожного покрытия.
— Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, — сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 млн рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.
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Старый фанат