Общество

29 минут назад

Сокольский мост перекроют наполовину в обед в субботу

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#Сокольский мост
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Сокольский мост перекроют наполовину в обед в субботу

Мэрия призывает водителей пользоваться альтернативными путями объезда.

Как уже сообщал GOROD48, в субботу, 11 марта, начнется ремонт Сокольского моста. А сегодня в городской администрации уточнили, что наполовину его перекроют уже к обеду.

Для движения по мосту останутся открытыми две полосы, по одной — в каждом направлении, как это было осенью прошлого года при ремонте моста через Каменный лог по улице Терешковой. На закрытой части начнутся работы по демонтажу старого дорожного покрытия.

— Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, — сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

Ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 млн рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.


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#Сокольский мост
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Комментарии (1)

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Старый фанат

18 минут назад
Для обкомовских оставят выделенную полосу?
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